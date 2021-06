Nina Moric si tira indietro. Con Fabrizio Corona è una furia: parole al veleno contro l’ex

Nina Moric e Fabrizio Corona sono ancora al centro del mirino, cosa sta succedendo tra i due? L’ex compagna sputa fuoco sul fotografo.



Nina Moric e Fabrizio Corona hanno ancora molto da chiarire. I due hanno avuto una relazione intensa e importante ed hanno messo al mondo un figlio, che oggi si contendono.

Il re dei paparazzi si è fatto strada nel mondo dello spettacolo con il suo lavoro, ha affrontato periodi difficili ma adesso è arrivato il momento del verdetto e l’ex compagna è pronta a fare fuoco e fiamme contro di lui.

Nina Moric e Fabrizio Corona: il racconto della donna

Lo sfogo di Nina Moric arriva all’improvviso su Instagram dove la donna si lascia andare a delle dichiarazioni pesanti nei confronti dell’ex compagno.

Ecco cosa ha dichiarato contro Fabrizio Corona

Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte a una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto. Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente la conseguenza delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente.

Ha poi voluto ribadire che ormai il re dei paparazzi non fa più parte della sua famiglia, anzi Corona sarebbe la luce fredda in cui ogni cosa perde colore. Come risponderà a queste parole il fotografo? I follower non vedono l’ora di scoprirlo. La sua storia continua a far discutere e a farlo diventare il protagonista del gossip italiano. Il carcere non è bastato.