Nintendo Switch: console più venduta a Novembre

Secondo il gruppo NPD, che tiene traccia delle performance commerciali dei videogiochi, le vendite combinate delle console Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite hanno raggiunto oltre 1,35 milioni di unità negli Stati Uniti nel mese di novembre, con il giorno del Ringraziamento ed il Black Friday che fanno battere ogni record in termini di quantità vendute.

Nintendo Switch: vendite inarrestabili anche nel 2020

Grazie a questi ottimi numeri di vendita, la Nintendo Switch ha raggiunto un altro traguardo come console per videogiochi più venduta negli Stati Uniti per 24 mesi consecutivi, mettendo a segno un vero e proprio record. Chiunque voglia acquistarla oggi può trovarla qui.

Ad alimentare questi risultati è stato un pacchetto del Black Friday che includeva una console Nintendo Switch con un codice virtuale utile a sbloccare la versione digitale del gioco Mario Kart 8 Deluxe, assieme ad un abbonamento individuale a Nintendo Switch Online di tre mesi che consente ad amici e famiglie di giocare assieme, tutto in un unico pacchetto.

Nel 2020, le vendite legate alla Nintendo Switch hanno toccato quota 6,92 milioni di unità solo negli Stati Uniti, superando in 11 mesi il numero totale di dispositivi venduti in tutto il 2019 pari ad oltre 426.000.

Nintendo Switch e Switch Lite

“La Nintendo Switch offre una proposta unica per gli acquirenti durante le festività natalizie con la possibilità di giocare sulla TV o in mobilità”, ha affermato Nick Chavez, Senior Vice President of Sales and Marketing di Nintendo America. “Continuiamo a constatare una domanda senza precedenti per le Nintendo Switch e siamo lieti che le persone di tutte le età e con livelli di abilità di gioco sperimenteranno le possibilità offerte dalla Nintendo Switch nel corso delle prossime vacanze o in futuro”.

La presenza di sempre nuovi giochi ed esclusive disponibili sulla piattaforma ne hanno aumentato il successo. Di seguito vi riportiamo le ultime novità arrivate per Switch: Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live: Home Circuit, Pikmin 3 Deluxe, Just Dance 2021, KINGDOM HEARTS Melody of Memory, Sakuna: Of Rice and Ruin e Hyrule Warriors: Age of Calamity. Inoltre, la Nintendo Switch ospita un’ampia varietà di giochi per tutti i tipi di gamers, come Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Fortnite, Hades, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate.

Infine, dettaglio da non sottovalutare, la Nintendo Switch dispone del parental control che consente ai genitori di gestire i contenuti a cui possono accedere i propri figli, per un’esperienza di utilizzo sempre sicura.