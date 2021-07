nintendo-switch-oled,-svelate-ufficialmente-caratteristiche-e-prezzo

Appuntamento per l’8 ottobre per il debutto della nuova, attesa, versione della console ibrida

(Foto: Nintendo)

Nintendo Switch Oled è ufficiale e vedrà la luce il prossimo autunno 2021: la versione migliorata della console ibrida del brand nipponico conferma buona parte delle indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi aumentando di qualità non solo lo schermo, ma anche diversi altri componenti della scheda tecnica e a livello di funzionalità. Il prezzo non sale di troppo rispetto alla versione più aggiornata attualmente in commercio.

Esteticamente cambia davvero poco a parte naturalmente dimensioni più importanti visto il display che da un lcd da 6.2 passa a un oled da 7 pollici di diagonale con cornice molto più sottile. Significativo il miglioramento dello stand posteriore, che dall’essere piccolo e su un lato diventa ora più ampio e occupa tutta la larghezza, con la possibilità di scegliere l’angolo di inclinazione preferito. Oltre al classico colore rosso e blu neon appare anche la versione bianca candida.

La scheda tecnica di Nintendo Switch Oled

Non si può che partire proprio dal display che ora è di natura organica a tutto vantaggio di un controllo più accurato della luminosità – in quanto ogni pixel si retroillumina – potendo generare il nero profondo e dunque contrasto e sfumature più realistiche e vivide.

La memoria interna sale ora a 64 gb per più spazio di archiviazione (ampliabile via microsd) e sul dock fa la propria gradita comparsa la porta lan per collegamento al web cablato più veloce e stabile. C’è da sperare che siano stati migliorati i controller staccabili Joy-Con: la speranza è quella di dire finalmente addio ai problemi di drift, che hanno flagellato la prima e seconda versione della console.

Capitolo output: niente 4k per ora, ma full hd a 60 fps in modalità dock e hd in modalità portatile.

Prezzo e uscita di Nintendo Switch Oled

(Foto: Nintendo)

Il debutto europeo avverrà l’8 ottobre 2021, in corrispondenza al lancio del nuovo Metroid Dread. Il prezzo americano è di 349,99 dollari ossia 50 dollari più del modello standard aggiornato. Verosimile che da noi in Italia costerà dunque 379,99 euro, ma per ora sul sito ufficiale italiano non c’è indicazione definitiva.