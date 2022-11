nipitiddata,-la-vera-ricetta-del-dolcetto-messinese-per-la-festa-dell’immacolata,-“se-li-mangi-avrai-un-natale-fortunato”

La ricetta della Nipitiddata è molto utile per i prossimi giorni, soprattutto per la festa dell’8 dicembre, l’Immacolata. Si tratta di un tipico dolce messinese di pasta frolla ripieno di fichi e la sua tradizione è molto antica. Fa riferimento, infatti, alla cultura religiosa. Precisamente, la forma dei dolcetti richiama il simbolo della maternità della Madonna in quanto si schiudono durante la cottura e al loro interno si vede il ripieno di fichi, marmellata e tanti altri ingredienti buonissimi. Ciò rappresenterebbe e augurerebbe la nascita del Bambino Gesù.

Nipitiddata, Ingredienti per circa 25 dolcetti

-per la pasta frolla

500 g di farina

250 g di strutto o burro

150 g di zucchero

4 uova

1 pizzico di sale

Latte

-per il ripieno

1 uovo

350 g di fichi secchi tritati

150 g di noci sminuzzate

50 g di cioccolato fondente a scaglie

200 g di mandorle tostate e tritate

100 g di uva passa

1 pizzico di cannella

250 g di marmellata di albicocche

1 cucchiaino di scorza di arancia grattugiata

Zucchero a velo

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare la pasta frolla. Dunque, mettete gli ingredienti suindicati al centro di un montagnetta di farina e iniziate ad impastare. L’impasto deve essere morbido e friabile. Una volta preparato, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo in frigo per circa mezz’ora. Dopodiché stendete la frolla con un mattarello infarinato in modo che non si attacchi e create dei cerchi di diametro di 12-15 cm massimo.

Passate quindi alla preparazione del ripieno. Tritate la frutta secce e versatela in una ciotola con un po’ di cannella, marmellata, scorza d’arancia, uva passa, fichi, noci, cioccolato fondente, mandorle tritate e l’uovo e mescolate il tutto amalgamando. Su ogni dischetto mettete un cucchiaio di impasto del ripieno e chiudete i margini della pasta frolla creando una sorta di forma a stella. Infornate a 150°C per circa 40 minuti. Noterete che mentre i dolcetti si cuociono, inizieranno a schiudersi e si noterà il ripieno. Quando saranno cotti, fateli raffreddare e fate una bella spolverata di zucchero a velo. Buone feste!

