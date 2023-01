Níveis de rios do RS estão em quadro crítico, de alerta ou atenção, diz Sema

Secretaria do Meio Ambiente monitora 43 pontos do estado, sendo que apenas cinco estão em nível seguro. Quase 170 municípios já decretaram situação de emergência pela estiagem. Baixo nível de rios preocupa população de cidades do RS

Mais da metade dos rios do Rio Grande do Sul estão com os níveis abaixo do normal, conforme levantamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Nesta quarta-feira (25), das 43 estações de monitoramento, 12 estão em situação crítica.

Além disso, sete rios estão em estado de alerta e quatro, em atenção. Apenas cinco estão em nível seguro, mas em uma situação passageira.

“Passageiro, porque não tem uma perspectiva de continuidade de chuvas significativas no estado. A gente precisaria de uns meses com chuva significativa acima da media”, diz o hidrólogo Pedro Carmargo, da Sala de Situação da Sema.

Dos 497 municípios do estado, 167 já formalizaram decreto de situação de emergência, conforme a Defesa Civil. Outros 24 já informaram problemas decorrentes da falta de chuva, mas ainda sem apresentação de decreto.

Rio dos Sinos em São Leopoldo

Reprodução/RBS TV

Região Metropolitana

Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos é monitorado dia a dia pela prefeitura, responsável pela captação e tratamento da água. O níveis mais crítico registrado neste verão foi no Natal, quando a lâmina d’água chegou a apenas 26 centímetros. Atualmente, a situação está melhor, mas o município segue em alerta.

“Agora, nesta situação que está o rio, por exemplo, ali na nossa régua, 72 centimetros, para baixar para 50, 30, [bastam] dois dias de sol, esse calor, que a água evapora”, diz o prefeito, Ary Vanazzi (PT).

Há seis anos, uma obra garante a captação de água em São Leopoldo com qualquer nível nos rios.

Em Gravataí, a água chegou na casa de moradores amarela e com cheiro forte. Segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a limpeza de um canal que leva água para o rio deve resolver o problema. A obra fez com que o reservatório saísse do volume morto.

“Com essa obra do desassoreamento do canal do DNOS, que começou no domingo efetivamente, nós já tivemos uma melhora significativa nos níveis da régua das captações, tanto em Alvorada quanto em Gravataí”, afirma o diretor de expansão da Corsan, André Borges.

Água com coloração amarelada em Gravataí

Antônio Cássio Coles e Elena Medina

