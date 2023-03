Nível do Rio Grande sobe mais uma vez e volta a oferecer risco de interdição a ponte em Colômbia, SP

Imagens feitas por moradores na quinta-feira (9) mostram que a água quase chega à cabeceira da ponte. DNIT e Defesa Civil monitoram a situação. DNIT monitora nível do Rio Grande em Colômbia, SP

O nível do Rio Grande voltou a subir nos últimos dias provocando novo risco de interdição da ponte que liga Colômbia (SP) a Planura (MG). O Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Defesa Civil do município paulista monitoram a situação.

Imagens feitas por moradores na quinta-feira (9) mostram que a água quase chega à cabeceira da ponte. Um vídeo feito por pescadores mostra a dificuldades para baixar embaixo da estrutura com um barco.

A capacidade do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas chegou a 97%, impactada pelas chuvas.

Há uma semana, a Defesa Civil concluiu os trabalhos de limpeza de material orgânico sob a ponte Gumercindo Penteado, instalada na BR-364. O acúmulo tinha sido causado pela alta vazão de janeiro.

“A gente fez a limpeza e aí livramos toda a estrutura do lixo, mas aumentou-se muito a vazão nos últimos dias. Consequentemente, aumentou-se o nível porque foram fechadas as comportas, os vertedouros da Hidrelétrica de Marimbondo no dia 2 de março. Com isso, a água está muito próxima da ponte, a menos de 30 centímetros”, diz A coordenadora da Defesa Civil de Colômbia, Maria Inácia Macedo Freitas.

Segundo a coordenadora, os vertedouros da Hidrelétrica de Marimbondo foram reabertos na quarta-feira (8), por causa do risco de interdição, uma vez que a ponte está dentro da cota de inundação do projeto do reservatório da hidrelétrica.

