Nível do rio Madeira pode chegar na cota de alerta nas próximas semanas, aponta CPRM

Enquanto alguns rios da região mantiveram o nível esperado para a época na última semana, o rio Machado apresentou uma subida acentuada, causando transtornos. São esperados mais de 100 mm de chuva para a próximas semanas. Nível do rio Madeira em Porto Velho

O rio Madeira pode atingir a cota de alerta em Porto Velho nas próximas semanas devido às fortes chuvas, segundo a previsão do Boletim Semanal do Sistema de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Na tarde deste domingo, o rio está em cota de atenção, pouco acima dos 14 metros.

Ao longo da última semana, os níveis dos rios Mamoré, Abunã e Madeira apresentaram comportamento regular para o atual período do ano em grande parte das estações monitoradas, com pequenas variações em seus níveis.

O rio Machado, em Ji-Paraná (RO), no entanto, teve uma subida acentuada, elevando o nível do rio para acima da faixa considerada de normalidade para o período.

Segundo a Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para os próximos 15 dias são previstos acumulados de chuvas de aproximadamente 110 mm na bacia do rio Madeira, sendo 44 mm nesta semana e 66 mm na próxima.

Cota de alerta

O Madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros, e de transbordamento após 17 metros. A cota de atenção indica a possibilidade moderada de ocorrência de inundação.

Em 2014, o nível do rio Madeira passou dos 19 metros e centenas de pessoas foram retiradas de casa. O transbordamento marcou a história com a maior enchente já vista em Rondônia.

