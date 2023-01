Nível do rio Muriaé começa a baixar e ruas são liberadas; Veja as unidades de saúde que voltam a funcionar na segunda

Na manhã desta sexta-feira (27), o nível do rio estava em 4,20m, 20 cm acima da cota de transbordo. Trabalho de limpeza segue na cidade. Famílias em abrigo já retornam para as suas casas. Ruas atingidas pela cheia do rio Muriaé passam por limpezas

O nível do rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, começou a baixar, segundo divulgado pela A Defesa Civil.

Na última medição, realizada às 10h15, o nível estava em 4,20 m, se mantendo ainda 20 cm acima da cota de transbordo.

Todas as vias da cidade que estavam interditadas por conta da inundação já foram liberadas, mas o trabalho de limpeza continua sendo feito pelas equipes da Secretaria de Obras. As ruas estão sendo lavadas para a retirada da lama. Os entulhos também estão sendo removidos.

As 29 pessoas que estavam no abrigo montado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação já estão retornando para suas casas.

O atendimento na sede da Secretaria de Defesa Civil ocorre normalmente, de segunda à sexta, de 8h às 13h. O plantão 24 horas é feito pelo Whatsapp no número (22) 3824-6364.

A Defesa Civil informou que há previsão de chuva na região segue até o próximo domingo, mas não será em volume que possa causar impactos na cidade.

A Prefeitura esclarece ainda que os atendimentos nas unidades de saúde que foram suspensos nesta quinta e sexta-feira vão funcionar normalmente na próxima segunda. São elas:

Centro de Saúde Dr. Raul Travassos;

Centro Administrativo;

Centro de Atendimento da Doença de Alzheimer e Parkinson;

Farmácia Básica;

Farmácia de Componentes Especializados;

Serviço Social de Mandado Judicial;

Vigilância Sanitária;

Vigilância Ambiental;

A Unidade de Saúde da Família do distrito de Retiro do Muriaé.

Vittorio Ferla