Nível do Rio Paraitinga volta a subir e deixa a cidade em estado de alerta

Rio começou a subir neste fim de semana com as chuvas que atingiram Cunha. Defesa Civil prevê que o nível deva aumentar ainda mais ao longo da madrugada. Nível do Rio Paraitinga volta a subir durante o final de semana, aponta Defesa Civil

A Defesa Civil de São Luiz do Paraitinga está em estado de alerta com o nível do rio que corta a cidade. Desde o fim de semana, o nível está subindo e o rio já transbordou em algumas ruas do município.

A elevação no curso d’água acontece após as chuvas que atingiram Cunha, uma das cidades vizinhas. Em fevereiro, São Luiz entrou em estado de calamidade após o rio transbordar e deixar 700 pessoas desalojadas.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o rio já transbordou abaixo da passarela e nas esquinas ente o Parque Linear e Mercado, atingido os 3,82 metros.

Conforme as informações, o nível do rio está subindo lentamente e nesta segunda-feira poderá chegar a 4 metros. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o rio pode encher ainda mais ao longo da madrugada.

As ruas que estão em estado de alerta são: Ailton Rangel Presotto, Benedito Pião Sobrinho, Abraão Abdala, Capitão Antônio Carlos, Monsenhor Ignácio Gióia, Cel. Manoel Bento e Engenheiro Pedro Pereira Rio Branco.

Até o momento, ninguém precisou deixar sua residência e a orientação da Defesa Civil é para que os moradores coloquem seus pertences para cima e observem a situação.

A prefeitura informou que dará todo apoio necessário caso haja necessidade de remoção de alguma família.

