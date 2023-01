No Acre, 90 presos que estavam inscritos não fizeram as provas do Enem 2022

Coordenação informou que presos são de unidades prisionais de Rio Branco e Senador Guiomard e tiveram progressão de pena ou desistiram. Provas foram aplicadas na última terça (10) e nessa quarta (11) nos presídios do Acre. Pessoas privadas de liberdade responderam as questões do Enem no Acre

Noventa dos 472 presos do Acre inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 não fizeram as provas. O estado teve mais de 520 pessoas privadas de liberdade (PPL) inscritas para as provas, aplicadas na última terça (10) e essa quarta-feira (11) nas unidades prisionais. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (12).

Destas, 472 eram presos do Sistema Penitenciário e 48 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. As cidades que tiveram mais presos inscritos foram Rio Branco e Senador Guiomard, no interior.

Os faltosos, inclusive, estavam detidos em unidades prisionais destas duas cidades. Segundo a coordenação das ações do Enem no Acre, os presos que não fizeram as provas tiveram progressão de pena ou desistiram.

A reportagem tentou contato com a equipe do Instituto Socioeducativos do Estado (ISE) para saber quantos adolescentes não fizeram as provas e aguarda retorno.

As provas foram aplicadas dentro das próprias unidades prisionais sob a responsabilidade da instituição que aplica o Enem.

O Enem PPL avalia o desempenho do participante que concluiu o Ensino Médio e, a partir de critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC), permite o acesso ao Ensino Superior por meio de programas como Sisu, ProUni e Fies.

O exame é aplicado desde 2010 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Podem participar aqueles estados que assinam termo de adesão, responsabilidade e compromisso. O nível de dificuldade do exame é o mesmo do Enem regular.

