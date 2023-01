No AM, prefeitura abre 390 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Prefeitura de Jutaí publicou edital de processo seletivo para temporários.

A Prefeitura de Jutaíx, localizada no interior do Amazonas, anunciou realização de processo seletivo simplificado para prestação de serviços no âmbito das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, na sexta-feira (17). São 390 vagas ofertadas para níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 3,5 mil.

Edital do Processo Seletivo de Jutaí

Prefeitura de Jutaí

Inscrições:

27 e 31 de março

Vagas:

390 vagas

Salários:

Entre R$ 937,00 e R$ 3.500,00

Taxa de inscrição:

Gratuitas

Provas:

Prova objetiva dia 9 de abril

Análise curricular e títulos.

Na área de educação as vagas ofertadas são para os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais, agente educacional, digitador, merendeiro (a), pedagogo, professor (nível superior, tecnólogo em alimentos, vigia e professor nível médio (área rural e indígena).

Para a saúde, a prefeitura ofertou vagas para os cargos de agente de endemias, agente comunitário de saúde, farmacêutico bioquímico, fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, microscopista, nutricionista e agente comunitário de saúde (zona rural e indígena).

As oportunidades para área de assistência social são para os cargos de assistente Social, psicólogo, auxiliar administrativo e digitador. Já para atuação na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura foram ofertadas vagas de gari, motorista de veículos pesados e operador de veículos pesados (tratorista). Os salários variam entre R$ 937,00 e R$ 3.500,00.

Os candidatos poderão inscrever-se gratuitamente no Centro Cultural de Jutaí, situada na Rua da Ubada, s/n, bairro São Francisco (ao lado do IDAM), cidade de Jutaí-AM. As inscrições serão realizadas no período de 27 a 31 de março de 2017 das 8h às 17h, observado o horário oficial de Jutaí (AM).

Ao realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar todos os documentos exigidos no edital e currículo. Ao preencher o formulário de inscrição do processo seletivo simplificado, o candidato deverá obrigatoriamente informar o cargo de seu interesse, desde que a sua formação atenda os requisitos básicos exigidos. O candidato interessado em qualquer cargo deverá efetivar somente uma inscrição.

O processo seletivo simplificado consistirá de provas objetivas e de títulos, que compreende do exame da documentação exigida no edital. As provas objetivas serão realizadas no dia 9 de abril de 2017 (domingo), no horário das 8h às 12h nas dependências das Escolas Municipais e/ou Estaduais localizadas na sede do município. A validade do processo seletivo não excederá dez meses e não haverá prorrogação, conforme prevê o edital.

Vittorio Ferla