No AM, prefeitura fará processo seletivo com salários de até R$ 4,3 mil

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira anunciou um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atuar na Atenção Básica da sede do município, a 852 km de Manaus. O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, na segunda-feira (21). Ao todo, 15 vagas são ofertadas para níveis médio (com curso técnico) e superior. Os salários são de até R$ 4.364,00.

São Gabriel da Cachoeira

Inscrições:

22 e 28 de março

Vagas:

15 vagas

Salários:

Entre R$ 1.040,40 e R$ 4.364,00

Taxa de inscrição:

Gratuitas

Provas:

Entrevista

Análise curricular e títulos.

De acordo com o edital, são quatro vagas para cirurgião dentista. A carga horária semanal é de 40h e a remuneração bruta mensal é de R$ 4.364,00.

As vagas para nível médio são: uma vaga para técnico de saúde bucal (necessário curso técnico em saúde bucal ou equivalente), duas vagas para técnico de prótese dental (curso técnico em prótese dentária ou equivalente) e oito auxiliar de cirurgião dentista (ensino médio completo).

Os salários para as vagas de nível médio variam entre R$ 1.040,40 e R$ 1.298,50.

O período de inscrição inicia no dia 22 a 28 de março de 2017, das 8h às 11h e 14h às 17h, horário local. Os candidatos poderão efetuar inscrição na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na avenida 7 de Setembro S/N. – Centro, ao lado da Diocese, São Gabriel da Cachoeirax. Uma ficha de inscrição e currículo deverá ser entregue pelo candidato no ato da inscrição. O processo seletivo consistirá de análise de currículo e entrevista, que compreende do exame de qualificação profissional, considerando a somatória da experiência.

O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano de acordo com a conveniência da administração pública local.

