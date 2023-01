No aniversário de Florianópolis, conheça a ‘manezinha’ Sinhá Ninha

Ator Joel Vigano foi selecionado pelo G1 por representar a cultura local.

Personagem foi criado com inspiração nas avós do catarinense.

Para marcar o aniversário de 344 anos de Florianópolisx, comemorados nesta quinta-feira (23), o G1 buscou entre os leitores o personagem que melhor representa o ‘manezinho’, o nativo da Ilha. O escolhido foi o ator Joel Vigano, de 40 anos, que criou a personagem Sinhá Ninha, inspirada na cultura dos moradores da capital (veja vídeo acima).

Ser ‘manezinho’ é aceitar as coisas simples da vida”

Joel Vigano

Os nativos da capital, chamados ‘manezinhos’, são conhecidos por cultivarem os costumes e tradições dos colonizadores da cidade, com raízes açorianas. Eles têm um sotaque próprio, influenciado pelo português falado pelos colonizadores.

Sinhá Ninha

A personagem Sinhá Ninha é interpretada por Joel Vigano desde 2005. O ator nasceu no bairro Campeche, mas mora no bairro Rio Vermelho e explicou ao G1 o que é ser nativo.

“Ser ‘manezinho’ é aceitar as coisas simples da vida. Sentir saudades do antigo. Chorar vendo fotos dos antepassados. Viver no presente, respeitando seu passado e rezar pro futuro não apagar suas histórias, suas crenças”, define.

Sinhá Ninha é a personagem criada por Joel Vigano (Foto: Joel Vigano/Divulgação)

Para criar a personagem, Joel se inspirou na vida familiar. “Meu personagem tem o nome da minha avó materna e se parece com a avó paterna. É uma homenagem às professoras aposentadas, por tudo que fizeram em nome da Educação, misturada com o conhecimento popular: contos, lendas, bruxas”, disse.

Sinhá Ninha ensina como identificar um nativo da Ilha: “O ‘manezinho’ mais ‘manezinho’ que vocês têm que procurar é aquele que não esquece de onde veio, do time que torce, da comidinha que ele gosta de comer”, explica.

E complementa com como encontrar um ‘manezinho’. “É fácil, é só procurar assim: camba à direita, camba à esquerda, segue reto toda a vida, que tu achas um ‘manezinho’. Se ele tiver tomando um chimarrão? Esquece!”, finaliza, entre risos.

Pra encontrar um mané, é só ‘;seguir reto toda vida’ diz Sinhá Mané (Foto: Joel Vigano/Divulgação)

Retorno às origens

Conforme o ator, Sinhá Ninha é uma percursora do folclore ilhéu, que luta contra a tecnologia, o celular, a TV, o computador. “Ela tenta trazer toda a utilidade e a necessidade da gente voltar a se encontrar, contar causos, cantar ratoeira, como se fazia nos antigos engenhos de farinha”, afirma

‘Manezinho’ tem que saber andar reto toda vida”

Sinhá Ninha, personagem de Joel Vigano

Para Sinhá, há hábitos que o “manezinho” não pode ter, como tomar chimarrão. Outras características são imprescindíveis: “Tem que saber andar reto toda vida (…) e tem que saber o que outro ‘manezinho’ está falando, nós aqui, a gente já entende de primeira”, detalha.

Para quem se encantou com Sinhá Ninha e pensa que a moça é solteira, se enganou: “Tenho outro personagem também, Seu Manuel. Ranzinza e reclamão, ele é namorado de Sinhá Ninha. Sofreu tanto na vida que conta histórias que sempre tem uma moral, sempre quer ensinar alguma coisa”, diverte-se o ator.

Joel Vigano é ator, morador de Florianópolis (Foto: Joel Vigano/Divulgação)

Sotaque

Os ‘manezinhos’ são normalmente identificados pela ligação com a natureza e o cuidado com o povo e a cultura locais.

Com a pronúncia do “s” com som de “x” e a as sílabas finais de algumas palavras suprimidas da fala, como é o caso do nome da capital que acaba sendo dito “Florianópx”.

