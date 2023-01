No AP, morador constrói lombada de concreto em rua e gera reclamação

Segundo professor, obra prejudica trânsito de veículos no bairro Infraero 2.

Prefeitura informou que equipes da Semob e CTMac vão avaliar situação.

Lombada foi construída há cerca de duas semanas, diz internauta (Foto: Luiz Silva/ VC no G1)

Uma lombada construída com concreto, em frente a uma residência no bairro Infraero 2, na Zona Norte de Macapá, tem gerado a preocupação do internauta Luiz Silva, de 43 anos. O professor conta que mora próximo ao local, e isso tem gerado transtorno para os motoristas que passam na via. Ele registrou a situação e enviou as fotos para a ferramenta colaborativa VC no G1.

“O vizinho resolveu construir essa lombada, cujo motivo ainda não sabemos, mas isso tem atrapalhado o trânsito. Ela é muito alta e os carros que passam por aqui podem ser danificados. Me preocupo não apenas com meu veículo, mas com a comunidade em geral. Essa situação acaba gerando transtornos”, enfatizou.

Segundo internauta, ele denunciou a situação para a prefeitura de Macapá, mas até este sábado (19), a construção permanecia. “Tem que haver uma fiscalização, porque lombadas prejudicam o trânsito”, disse.

Nota da Redação: o G1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), que informou que uma equipe irá ao local na segunda-feira (21), juntamente com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) para avaliar a situação. Se constatada a irregularidade, o dono da casa poderá ser autuado e a construção indevida será removida.

