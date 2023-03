Nº de atendimentos no Procon de Piracicaba aumenta 15% em um ano; veja principais reclamações

Segundo a prefeitura, foram 4.617 atendimentos em 2021 e 5.310 em 2022, com índice de 80% dos impasses entre consumidores e fornecedores. Fiscais do Procon durante fiscalização para evitar preços alusivos em Piracicaba

O número de atendimentos do Programa de Proteção do Consumidor (Procon) de Piracicaba (SP) aumentou 15% no ano passado, na comparação com 2021, informou nesta terça-feira (14) a prefeitura. Segundo a administração, a alta foi de 4.617 registros para 5.310, com um índice de solução para 80% dos impasses entre consumidores e fornecedores.

Lideram as queixas no Procon da cidade os seguintes temas:

Assuntos financeiros, envolvendo problemas com financiamento, cartões de crédito, bancos, crédito consignado, entre outros;

Reclamação sobre produtos com defeitos e de má qualidade e falhas na entrega e montagem;

Assuntos privados, relativos a escolas, clubes e hotéis;

Serviços essenciais, como água, energia, serviços de telefonia e gás encanado.

Quanto à fiscalização foram realizadas 684 atividades e foram visitados 185 estabelecimentos no ano passado. Em 2021, não foram realizadas operações, em razão da pandemia do Covid-19.

Todos os atendimentos efetuados são registrados por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), fornecido por meio do convênio estabelecido entre o Procon e a Fundação Procon São Paulo.

Nesse ano, a programação das fiscalizações foi normalizada e serão realizadas 14 operações até o final do ano, em datas de grande apelo comercial, Dia das Mães e dos Pais, Páscoa, Festa Junina, Finados e Natal, e outras que ocorrerão em determinados setores, como padarias, açougues, bancos e cooperativas e lojas de material de construção, que visam assegurar os direitos dos consumidores.

Como fazer uma reclamação?

De acordo com o Procon, para o consumidor formalizar uma reclamação junto ao órgão, é necessário ligar no 151, quando será feita uma análise do caso, para ver se há relação de consumo e em caso positivo, receberá orientações sobre quais documentos deverá apresentar no dia e horário agendado.

“Essa relação de confiança [entre consumidor e o órgão de defesa] é fundamental para o êxito do trabalho do órgão, visando a preservação dos direitos dos consumidores”, afirma o procurador-geral do município e diretor interino do Procon, Guilherme Monaco de Mello.

Serviço

Endereço do Procon Piracicaba: Prédio da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Centro Cívico, no andar Térreo 2

Dias e horários de atendimento: De segunda a sexta-feira, atendimento telefônico das 8h30 às 16h30h – pelo telefone 151; e atendimento pessoal: das 8h30 às 16h30, mediante agendamento prévio pelo telefone 151.

