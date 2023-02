Nº de beneficiários de planos de saúde bate recorde na RMC em 2022 e é o maior em oito anos; veja perfis mais comuns

Segundo a ANS, 1.437.394 pessoas tiveram contratos em vigência com operadoras privadas no ano passado. Índice é o mais alto desde 2014. ANS atualiza dados trimestrais sobre assistidos por planos de sáude

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou 2022 com o maior número de beneficiários de planos de saúde dos últimos oito anos. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplentar (ANS), os 20 municípios do grupo registraram 1.437.394 pessoas com contratos em vigência com operadoras privadas no ano passado.

O número é o maior desde 2014, quando 1.492.318 moradores tinham vínculos com planos de saúde. O crescimento mantém uma sequência de altas entre os últimos dois anos. Durante o intervalo, o recorde negativo no número de assistidos foi em 2020, quando começou a pandemia da Covid-19 com 1.331.858 pessoas. Veja o balanço completo abaixo:

Os dados dos planos médico-hospitalares são divulgados a cada três meses pela instituição reguladora do setor e o cliente considerado durante a pesquisa é o titular do acordo, ou seja, ele pode ter mais pessoas vinculadas como dependentes. O balanço também corresponde aos usuários de convênios odontológicos.

A RMC é formada pelos municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Quais são os perfis predominantes?

Ainda segundo o levantamento, o perfil mais predominante de plano de saúde na RMC é o coletivo empresarial. Do total de 1.437.394 planos válidos, 1.051.235 correspondem aos benefícios pagos por empresas aos funcionários. Confira os detalhes:

Entre os tipos de planos mais usados, está o “hospitar e ambulatorial”, 1.212.258, seguido do “referência”, que engloba assistência médico-ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e acomodação em enfermaria.

Explicações

O economista da PUC-Campinas Roberto Brito de Carvalho afirmou que o crescimento se dá sobretudo pela ampliação do emprego formal. Em 2022, houve mais retomada da atividade econômica após a fase mais aguda da pandemia. Já em 2021, muitas atividades ainda estavam paradas ou atuando de uma forma menor.

“Um grande volume de pessoas abriu microempresas individuais. Eles passaram a ter renda e como a saúde ainda é uma prioridade, fizeram a contratação do plano de saúde através do plano coletivo empresarial. Em geral, o aumento de renda e crescimento do PIB elevaram o número de beneficiários de planos de saúde, sobretudo aqueles que estão no emprego formal”, explicou.

