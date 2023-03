Nº de ‘gatos’ de energia tem alta em Santa Bárbara e São Pedro e queda em Piracicaba e Cosmópolis

Em São Pedro, aumento foi de 48,5% e em Santa Bárbara, de 9,4%. Distribuidora alerta para risco ligados às ligações clandestinos e prejuízos causados a clientes regulares. Furto de energia é crime previsto no Código Penal brasileiro

O número de casos de fraudes e furtos de energia elétrica em 2022 teve aumento de 48,5% em São Pedro (SP) em 2022. Já em Santa Bárbara d’Oeste (SP) a alta foi de 9,4%. Os dados são da CPFL Paulista.

Por outro lado, Piracicaba (SP), que é a cidade mais populosa da região, registrou uma queda de 4,91% na quantidade de ocorrências do tipo, popularmente conhecidas como “gatos”. Já Cosmópolis teve uma redução de 6,82%.

Segundo a CPFL, ações de inspeção permitiram à CPFL Paulista regularizar 11,9 mil ligações clandestinas em 33 cidades de sua regional de Campinas, que também englobam municípios da região de Piracicaba.

“Fizemos mais de 76 mil inspeções em campo. Essas verificações são cada vez mais assertivas, já que partimos de uma base de dados que nos indica endereços onde possivelmente a prática está presente. Além das inspeções, seguiremos trabalhando, em tecnologias e sistemas cada vez mais robustos e integrados”, comenta Victor Rios Silva, gerente de Recuperação de Energia da CPFL Energia.

Riscos

Segundo a empresa, ao fazer uma ligação clandestina, o morador coloca em risco a sua vida, a da família e a dos vizinhos. Isso porque o “gato” não segue qualquer padrão de segurança da rede elétrica. Em geral, ele é feito com fios, relógios e disjuntores adulterados, sem a certificação do Inmetro. Além disso, o risco de oscilações no fornecimento de energia, curto-circuito e incêndio é constante porque as ligações irregulares podem causar sobrecarga na rede elétrica.

Além disso, conforme explica a concessionária, parte da energia furtada é reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no cálculo da tarifa, ou seja, os demais clientes, com fornecimento e conta regulares, acabam pagando parte do valor que deixou de ser pago pelos fraudadores.

Como denunciar

O furto de energia é crime previsto no Código Penal brasileiro. A pena pode chegar a oito anos de prisão. Sempre que constatada fraude, a distribuidora calcula e cobra de quem cometeu a irregularidade o valor que deixou de ser pago.

Clientes da CPFL podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades. As denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para Android e iOS, pelo site oficial da empresa, ou pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br​. As denúncias são anônimas.

Para evitar fraudes, a CPFL tem instalado caixas blindadas em residências. Já para clientes industriais e comerciais, são utilizados conjuntos de medição. “Esses equipamentos realizam a blindagem dos medidores e permitem o acesso apenas aos técnicos da companhia. Além disso, o consumo é acompanhado em tempo real e a leitura e faturamento são realizados a distância. Assim, a empresa evita a reincidência da irregularidade, diminui o número de inspeções necessárias e, por consequência, de regularização”, detalha a concessionária.

Em outro pilar, a companhia investe em inteligência artificial (IA) e sistemas integrados que tornam as inspeções de campo ainda mais assertivas. “A IA consegue identificar, por exemplo, se um cliente teve uma queda brusca no consumo de energia, além de outras informações que podem indicar uma fraude na ligação. Assim, o sistema consegue nos listar endereços para os quais o alerta de fraude já está ligado”, complementa Silva.

