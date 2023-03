Nº de homicídios no 1º bimestre em Piracicaba é o maior em 8 anos; furtos de veículos têm alta de 50%

Por outro lado, a Polícia Civil instaurou mais inquéritos (18,4%), realizou mais prisões (19,4%) e recuperou mais veículos levados por criminosos (15,6%). Viaturas policiais em frente ao Plantão Policial de Piracicaba

O número de homicídios dolosos – quando há intenção de matar – registrado em Piracicaba (SP) no primeiro bimestre deste ano é o maior em oito anos para este período.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), atualizados na segunda-feira (27), foram cinco crimes do tipo nos últimos meses de janeiro e fevereiro.

O número é mais que o dobro que o registrado no mesmo período de 2022, quanto a polícia atendeu duas ocorrências dessa natureza.

A última vez que a cidade teve uma quantidade de homicídios maior neste início de ano foi no primeiro bimestre de 2015, com oito casos. Veja no gráfico abaixo:

Já em relação às tentativas de homicídio, houve uma redução de cinco para quatro casos entre os mesmos períodos de 2022 e 2023, o que representa uma queda de 20%.

Por outro lado, o total de lesões corporais dolosas teve uma alta de 3,8%.

O número de roubos de veículos apresentou uma diminuição de 18,2%. Já a quantidade de furtos desta natureza teve uma elevação de 50,8%.

Já em relação à produtividade policial, a Polícia Civil instaurou 18,4% inquéritos a mais que nos dois primeiros meses de 2022. O número de prisões efetuadas cresceu 19,4%.

A corporação também recuperou mais veículos levados por criminosos – alta de 15,6% – e apreendeu mais armas durante as ocorrências (150% a mais).

