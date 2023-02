Nº de motoristas com categoria profissional de habilitação cresce 157% nas 5 maiores cidades da região de Campinas

Tipos de CNH C,D e E, que permitem a condução de ônibus, caminhões e carretas saltou de 1,3 mil em 2020 para 3,5 mil. Pandemia fez setor de transporte registrar aumento. Campinas e região registram aumento de motoristas para atividades remuneradas

O número de motoristas com categorias profissionais de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu 157% em dois anos nas cinco maiores cidades da região de Campinas (SP). O balanço foi enviado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) à EPTV, afiliada da TV Globo.

O levantamento compreende o período de 2020 a 2022, ou seja, desde o início da pandemia, em Campinas (SP), Sumaré (SP), Indaiatuba (SP), Hortolândia e Americana (SP).

As categorias especiais são C, D e E, que permitem transportar passageiros em ônibus, ou dirigir veículos pesados como carreta e caminhão para fazer tráfego de carga. O crescimento acontece porque, durante a pandemia da Covid-19, o fluxo de transporte cresceu muito.

Segundo o dado enviado pelo Detran, em 2020, haviam 1,3 mil motoristas com CNHs de categorias C, D e E, enquanto em 2022 o índice mais que dobrou e passou para 3,5 mil condutores. Veja detalhes abaixo:

Motoristas com CNH especial em Campinas entre 2020 e 2022

“Os últimos dados divulgados pelo IBGE dão conta de um crescimento de 15% a 20% no volume de transações de transporte, a maior taxa em dez anos. Isso evidencia as transações no e-commerce, como também de produtos agrícolas que foram muito forte ano passado, e também a recuperação da pandemia”, disse o economista da Facamp, José Augusto Ruas.

