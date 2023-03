Nº de reclamações sobre ônibus de Campinas quase dobra em 5 anos e alcança 6,4 mil queixas; veja piores linhas

Dados foram obtidos pela EPTV via Lei de Acesso à Informação. Há linhas que estão entre as mais reclamadas há quatro anos. Total de queixas em 2018 na prefeitura foi de 3.334. Campinas registra alta de reclamações sobre transporte público; veja perfil

Aumentou 93,6% o número de reclamações sobre o transporte público urbano de Campinas (SP) nos últimos cinco anos. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram uma piora no serviço prestados nos ônibus. Em 2018 foram registradas 3.334 queixas, contra 6.456 no ano passado, uma média de ao menos 17 pedidos de melhorias por dia.

O levantamento feito pela produção da EPTV, afiliada da TV Globo, junto à Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec) aponta também as linhas que mais figuram entre as piores da metrópole. Três delas estão neste ranking há pelo menos três anos sem solução para os problemas: 173 Jardim São Vicente / Parque Itália, 224 Residencial Sirius / Corredor Central e 253 Swift / Parque Via Norte – confira a lista e as principais reclamações abaixo.

Ano após ano, as reclamações são praticamente as mesmas em Campinas. A Emdec disse, em nota, que fiscaliza e trabalha em ações de ajustes do transporte público diariamente, mas isso não reflete na realidade que os passageiros enfrentam.

Principais problemas apontados

O não cumprimento de horário é o assunto que aparece em primeiro lugar desde 2018. No ano passado, ele foi responsável por 1.932 queixas. Em seguida, os mais frequentes em 2022 foram: não atender embarque/desembarque e motorista imprudente.

“Saio 5h30, 6h e esse horário ele nunca passa. É muito difícil pegar o ônibus nesse horário”, contou a atendente de laboratório Juscimara Tonon, que depende da linha 173 e aguardava cerca de 40 minutos quando foi entrevistada pela reportagem. “Não é normal. Eles informam que a cada 13 minutos estão passando, mas isso não acontece”, relatou.

Outras pontos que motivaram registros de reclamações foram: veículo em mau estado de conservação, ampliação de carro/alteração da frota e maus tratos aos usuários. Veja o que dizem os passageiros no vídeo abaixo:

Reclamações sobre ônibus de Campinas quase dobram em 5 anos

A Empresa ressaltou que realizou “1.336 ajustes de linhas e mais de 18 mil autuações emitidas para o transporte público” só no ano passado.

Disse também que solicitou às empresas que façam a aquisição de novos veículos. Nesta terça (14), saiu um “decreto no Diário Oficial para que seja pago às cooperativas o subsídio de 16 veículos reservas, eliminando assim o problema das faltas de veículos”.

Ranking das piores linhas

Entre as dez linhas com mais problemas relatados pelos usuários do transporte em todo o ano de 2022, nove foram citadas porque não cumprem os horários estabelecidos pela própria Emdec. A linha restante – 213 Terminal Itajaí/Terminal Metropolitano – entrou na lista por não atender embarque e desembarque.

173 Jardim São Vicente / Parque Itália: 77

222 Terminal Central / Residencial Cosmos: 71

244 Jardim Aurélia / Shopping Parque Dom Pedro: 67

213 Terminal Itajaí / Terminal Metropolitano: 60

224 Residencial Sirius / Corredor Central: 58

260 Nova Aparecida / Shopping Iguatemi: 49

221 Terminal Central / Jardim Rossin: 47

161 Residencial Souza Queiróz / Corredor Central: 45

240 Jardim Garcia / Shopping Parque Dom Pedro: 44

253 Swift / Parque Via Norte: 40

Passageira de ônibus de Campinas reclama da demora da linha 173

Reprodução/EPTV

O que diz a Emdec sobre as linhas

253 – Em 2022, a linha 253 teve 100% de sua frota substituída e um aumento de frota, sendo assim, “classificamos os problemas desta linha como solucionados”, diz a Emdec.

224 – Está em estudo para que a mesma seja troncalizada, diminuindo pela metade o intervalo das viagens. “Há também um estudo, esse já em fase final, para a criação de uma nova linha, a 226, que auxiliaria a linha 224, reduzindo os intervalos”, informou a Empresa.

173 – É fiscalizada aproximadamente 16 dias úteis do mês, “uma fiscalização intensa que busca melhorar o serviço prestado para população”, afirmou a Emdec. Isso também ocorre nas linhas 244 e 240. “Além disso, o Núcleo de Monitoramento de Transporte (Numt) monitora os veículos em tempo real aprimorando o serviço de fiscalização”, completou.

Linha de ônibus 173 em Campinas foi a que mais concentrou reclamações em 2022

Reprodução/EPTV

213 – Teve 50% da sua frota substituída. “Consideramos essa linha solucionada, já que, praticamente, não recebemos mais reclamações dela”.

260 – Já foi solicitado para a empresa a aquisição de novos veículos.

“Por fim, importante destacar que a Administração municipal está empenhada em oferecer à população um transporte público com mais qualidade, pontualidade, modernidade e dignidade. E isso será feito com a nova licitação de concessão do sistema de transporte coletivo. Mas, até que o processo seja finalizado, as ações da Emdec são permanentes para melhorar a operação diária do transporte”, completou a Emdec, em nota.

