No dia 04 de fevereiro foi celebrado o Dia Mundial do Câncer.

Com isso, a campanha "Vá de Lenço" foi levantada pela Abrale – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, relembrando as pessoas sobre a importância de sempre manter hábitos saudáveis, como uma forma de prevenção contra o câncer.

Em consonância a isso, para o mês de fevereiro foi escolhida a cor laranja, abrindo a campanha Fevereiro Laranja, também como uma forma de alertar as pessoas sobre o câncer, mais especificamente a leucemia, e conscientizá-las sobre a prevenção contra a doença.

O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres, onde cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados em 2020, sendo mais propenso a se desenvolver em mulheres com mais de 40 anos.

O sintoma mais comum do câncer de mama é o surgimento de um nódulo, na maior parte dos casos indolor, duro e irregular, na mama. Porém, podem surgir nódulos de consistência branda, globulosos e bem definidos também. Por isso é importante a realização de exames, caso haja qualquer anormalidade.

E esse é justamente um dos objetivos da campanha: incentivar as pessoas a realizarem consultas e exames. O câncer, quando diagnosticado precocemente e em estágio inicial, tem chances de cura extremamente altas, pois é possível reduzir o estágio da doença por meio de quimioterapia ou radioterapia.

O objetivo da campanha Vá de Lenço não se trata apenas de conscientizar a população sobre a doença, mas também homenagear os pacientes oncológicos nessa luta.

