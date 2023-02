No HSJosé, todos os quartos do SUS passam a contar com ar-condicionado

Ao todo, 77 equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Julio Garcia O conforto, a qualidade no atendimento, a saúde e o bem-estar dos pacientes que necessitam do Hospital São José de Criciúma sempre estiveram entre as prioridades na instituição. No entanto, com o apoio de grandes parceiros, o HSJosé consegue oferecer ainda mais humanização e qualidade de vida a quem dele necessita. É o caso dos 77 equipamentos de ar-condicionado que foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil, do deputado estadual Julio Garcia e que foram instalados nos quartos dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

“A instalação do ar-condicionado aqui no quarto faz uma grande diferença, não só para o paciente, como também para quem o acompanha. Estamos há mais de 15 dias entre idas e vindas aqui no hospital e só o fato de termos essa comodidade, especialmente nesse período de forte calor, é um grande conforto. Ameniza esse tempo difícil que passamos”, explica a moradora de Criciúma, Sandra Demétrio Fernandes Duarte, que acompanha o irmão internado na instituição.

A mesma ideia é compartilhada por Raquel Gomes Belloli Correa, que há mais de 20 dias acompanha o pai internado no HSJosé. “Já estive aqui quando os quartos não tinham o ar-condicionado e é muito mais cômodo. Não precisamos trazer ventilador e, fora isso, é uma forma do paciente se sentir bem, confortável. Sem dúvida é uma grande melhoria para quem precisa do hospital, especialmente do SUS”, garante Raquel.

Apoio do Governo Municipal

De acordo com o deputado estadual, Julio Garcia, a iniciativa de enviar recursos para o HSJosé, é fruto das diversas demandas e necessidades que o hospital tem. Dentre elas, havia a necessidade de instalação de aparelhos de ares-condicionados, já que o hospital está inserido em uma região de forte calor.

“Foi então que surgiu a demanda. Com o apoio da Prefeitura de Criciúma, já que esses recursos passam obrigatoriamente pelo Executivo Municipal, e a importante decisão do prefeito Clésio Salvaro de fazer essa parceria e ajudar a instituição com esses recursos que foram por nós conquistados, que conseguimos a instalação dos ares-condicionados, sendo uma grande conquista para os usuários do Hospital São José”, garante o deputado.

Para o deputado, o sentimento é de realização. “O nosso papel enquanto agente político é exatamente esse. Conhecer as demandas das regiões, tentar fazer uma gestão no sentido de conseguir esses recursos. Isso é o que nos realiza. Sempre digo que política é a arte de fazer o bem, seja um bem menor ou um bem maior. Esse deve ser o espírito que norteia a nossa atuação. E quando se trata de saúde, acredito que deve ser a prioridade das prioridades. Não existe país que se desenvolva sem ter uma saúde boa para a sua população e sem ter uma boa educação para o seu povo”, afirma. “O HSJosé é um hospital que atende toda a região, é filantrópico e atende o Sistema Único de Saúde, o que é importante para as pessoas que mais precisam. É um hospital tradicional da nossa região. Por isso o seu valor e sempre que pudermos, todos devemos prestigiar e ajudar”, complementa o deputado.

Segundo a diretora do HSJosé, Irmã Isolene Lofi, o sentimento é de gratidão a todos que de forma direta ou indiretamente auxiliam a instituição. “Temos certeza de que esse ar-condicionado fará diferença na vida destas pessoas. Se não fosse por essa emenda seria muito difícil a aquisição. O mais importante é que há pessoas que se sensibilizam com as necessidades e passam a fazer a diferença na sociedade. Somos muito gratas ao deputado e todos aqueles que colaboram e contribuem com o São José”, enaltece a diretora.

