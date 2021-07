No, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino non si chiamerà Luna Marie: spunta il ‘dettaglio’ che non passa inosservato.

Ormai manca davvero pochissimo! Sembra essere tutto pronto per la nascita della secondogenita di Belen Rodriguez, che diventerà presto mamma bis. La piccola è figlia di Antonino Spinalbese, il giovane parrucchiere che le ha rubato il cuore. Sarà la prima figlia per lui, che non vede l’ora di tenere tra le sue braccia la bambina. Che non si chiamerà Luna Marie!

Proprio così, nonostante il nome sia stato annunciato da diverse settimane dalla coppia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio inedito. Che riguarda proprio il nome della piccola che sta per venire al mondo. Scopriamo i dettagli!

Belen Rodriguez e Antonino, la figlia non si chiamerà Luna Marie: cosa è emerso poco prima della nascita

I fan non aspettano che l’annuncio: Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, dopo la nascita del suo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Per la bellissima showgirl argentina e il suo Antonino è in arrivo un fiocco rosa! Ma come si chiamerà la piccola? Ebbene, non come pensate! Se fino a poco fa pensavamo che il nome esatto fosse Luna Marie, un regalo del suo papà ha svelato che, invece, si tratta di “Luna Marì”, senza la ‘e’ finale. Sulla targhetta in legno appare, infatti, si legge il nome completo della bambina ed è chiaro che si chiamerà Luna Marì.

A confermarlo è stato anche uno degli ultimi post pubblicati da Antonino, che mostra la culla della bambina, aggiungendo il nome negli hashtag:

Anche in questo caso, il secondo nome della nascitura appare senza la e finale, e con la ì accentata. Un dettaglio che viene fuori quando manca davvero poco al lieto evento! Non non vediamo l’ora di dare il benvenuto a questa dolcissima creatura, e voi?