No preparo para o Enem, projeto gratuito oferece apoio a alunos da rede pública; inscrições abrem nesta terça

Estudantes selecionados terão direito a tutorias, correção de redações, acolhimento psicológico, oficinas de matemática e de gramática, e simulados on-line. Projeto Salvaguarda, criado por Vinícius de Andrade, oferece tutoria para alunos da rede pública

Alunos e ex-alunos da rede pública que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou algum vestibular poderão se inscrever, a partir desta terça-feira (7), em um programa gratuito de apoio aos estudos: o Salvaguarda. Serão 40 mil vagas, ofertadas até 19 de março.

Criado em 2016, o projeto conta com mais de mil voluntários para prestar assistência aos estudantes.

Tire abaixo suas dúvidas a respeito do processo seletivo.

📚 O que o programa de estudos oferece?

Os selecionados terão direito a:

um corretor particular de redação (um tema sugerido por mês);

um tutor para ajudar na organização dos estudos;

monitorias;

informações sobre os principais processos seletivos de universidades;

acolhimento psicológico;

oficinas de matemática básica e de gramática;

simulados on-line com o mesmo método de correção do Enem (Teoria de Resposta ao Item – TRI).

👩‍🎓 Quem pode participar?

O programa aceita alunos e ex-alunos de escolas públicas de qualquer município brasileiro, a partir do 1º ano do ensino médio.

💻Como se inscrever?

Basta preencher um formulário no endereço http://www.programasalvaguarda.com.br, de 7 de fevereiro a 19 de março.

🔎 Quais são os critérios de seleção?

Caso haja mais de 40 mil inscritos, a ordem de preferência será a seguinte:

estudantes que estão no 3º ano atualmente;

candidatos que já concluíram o ensino médio na rede pública;

alunos do 2º ano do ensino médio;

alunos do 1º ano do ensino médio.

💯 Quando sairão os resultados?

Entre 20 e 25 de março: inscritos receberão um e-mail de um voluntário, para agendar uma reunião de acolhimento.

Entre 23 e 29 de março: reunião on-line com os convocados. Após o encontro virtual, todos devem enviar um comprovante de vínculo com a rede pública.

Em abril: início do ano letivo.

Cronograma do Enem 2023

Inscrições: 8 a 19 de maio

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

