“no-purpose,-no-party”:-alla-triennale-di-milano-applausi-per-il-“civismo-di-marca”

Nato dalla collaborazione tra Ipsos e il direttore creativo Paolo Iabichino, dal 2019 l’Osservatorio Civic Brands indaga l’impatto sociale delle marche in Italia. Per festeggiare il lavoro fin qui svolto e offrire un’anticipazione degli impegni futuri, ieri, alla Triennale di Milano (di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla fondazione e che lancerà presto una campagna che ambisce a “restituire alle persone un’idea di futuro”), ha avuto luogo “No purpose, no Party”, il primo evento in Italia dedicato al civismo di marca.

Nel corso degli ultimi anni, l’Osservatorio Civic Brands ha registrato una profonda trasformazione nel rapporto tra le aziende e chi, oltre a consumare, chiede al mondo delle imprese di uscire da una logica legata unicamente al profitto e prestare maggiore attenzione al benessere della società.

Dall’ultima rilevazione (dicembre 2022) dell’Osservatorio emerge, infatti, come oltre 1 persona intervistata su 2 (56%) dichiari di essere attenta ai comportamenti in ambito sociale, culturale o politico da parte delle aziende. Emerge anche che, in un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dal caro vita, l’attivismo di brand si dovrebbe tradurre in un supporto tangibile al consumo, ovvero in un aiuto reale ed economico. Il 79%, infatti, sostiene che marche e aziende, in questo momento, dovrebbero agire principalmente per contribuire a porre un freno al continuo incremento dei prezzi. Un’attitudine people centric e una richiesta di concretezza quando si parla di attivismo e impegno di marca. Vicinanza e fiducia dunque: queste le richieste che emergono dall’ultima analisi Ipsos presentata in Triennale davanti a una platea ampia e calorosa.

Facendo un confronto con i dati raccolti nel 2021, Ipsos registra un aumento delle persone che dichiarano di non credere all’impegno delle marche in ambito sociale, culturale o politico. Troppo spesso, infatti, i consumatori e le consumatrici percepiscono le dichiarazioni di impegno da parte delle aziende solo come un modo per lavarsi la coscienza (56%, +5 punti vs. 2021), oppure dichiarano che in fondo l’unico interesse reale delle aziende è e rimane il profitto (51%, +7 punti vs. 2021). Quasi la metà delle persone intervistate (47%) dichiara di avere addirittura smesso di comprare alcuni prodotti o servizi di marche e aziende perché deluso dal loro comportamento in ambito sociale, culturale o politico, percentuale leggermente in crescita rispetto alla scorsa rilevazione (+3 punti vs. 2021). Risulta fondamentale quindi, procedere con cautela e genuinità per non rischiare di perdere il favore di chi sceglie di acquistarci.

Se poco più di metà degli intervistati (56%) si dichiara molto attento ai comportamenti delle aziende in ambito sociale, culturale o politico, il 64% vorrebbe che marche e aziende iniziassero ad agire per i diritti civili, per combattere il razzismo e sostenere l’uguaglianza di genere.

“L’attenzione verso il ruolo sociale, politico, culturale che marche e aziende devono giocare per la collettività, cresce di pari passo alle aspettative nei loro confronti – commenta Andrea Fagnoni, Chief Client Officer Ipsos e uno dei fondatori dell’Osservatorio Civic Brands -. Raccogliere questa richiesta e agire per il bene collettivo richiede però impegno, costanza e soprattutto trasparenza e dialogo con tutti gli interlocutori, siano essi istituzionali che singole comunità di individui. Non può esistere oggi impegno da parte di marche e aziende senza un chiaro patto di fiducia con i cittadini”.

“Con No Purpose, No Party – spiega Francesca Petrella, Communication Manager Ipsos e una delle fondatrici dell’OCB – abbiamo voluto raccontare come i nuovi consumatori e le nuove consumatrici chiedano alle marche di occuparsi di temi che escono fuori dal classico perimetro delle quattro P di Kotler (Product, Place, Price, Promotion), per rivolgere il proprio impegno verso altre e nuove P (Planet, People, Prosperity). Per questo motivo il nostro appuntamento ha visto come momenti topici tre tavole rotonde, ognuna dedicata ai tre nuovi pilastri dello sviluppo sostenibile: Planet, People, Prosperity”.

Dopo l’intervento introduttivo di Nicola Neri, CEO di Ipsos. sul palco, durante i tre panel che hanno animato l’evento, hanno dialogato con Paolo Iabichino, Andrea Fagnoni e Francesca Petrella, brand che si sono contraddistinti per il loro impegno di marca, da Ikea a Altromercato, Fondazione Conad, innocent drinks, Citrus, Almo Nature, Too Good To Go e Enel X.

“No Purpose, No Party” è stato anche l’occasione per presentare la nuova stagione di “2030: 20 brand in 30 minuti”, il progetto spin-off dell’Osservatorio Civic Brands creato per raccontare il civismo di marca attraverso la voce diretta delle aziende. Dopo la puntata zero, rappresentata proprio dall’appuntamento live dalla Triennale e che ha visto protagonista la sua direttrice generale Carla Morogallo, il nuovo appuntamento è fissato per l’8 marzo con Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy di Plasmon. Nel corso dei prossimi mesi si susseguiranno diversi ospiti, fra cui Mutti, Parmigiano Reggiano, Will Media, Gruppo Marzotto, Music Innovation Hub, Dolomia, The Clothest, Lago e molti altri.

“2030: 20 brand in 30 minuti – commenta Paolo Iabichino, direttore creativo e uno dei fondatori dell’OCB – è stato uno straordinario percorso, durato oltre un anno, e ci ha dato l’occasione per incontrare e intervistare le marche più virtuose in Italia. Con questo evento in Triennale Milano, inauguriamo la seconda edizione e andiamo a fare il punto insieme a chi ha animato le dirette della prima serie”.

