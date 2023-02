No Sisu 2023, o que fazer diante do aviso de ‘sua nota não é suficiente para selecionar este curso’?

Prazo do processo seletivo para universidades públicas vai até 24 de fevereiro. Candidato precisa ter feito o Enem 2022 e atingido as notas mínimas da universidade (sem tirar zero na redação). Sisu 2023

Você viu que as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram nesta quinta-feira (16), entrou no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu, escolheu suas duas opções de graduação, mas… o sistema mostrou o aviso de “sua nota não é suficiente para selecionar este curso”?

O g1 explica, nesta reportagem, o que pode ter acontecido de errado. Antes, lembre-se: o Sisu seleciona alunos para universidades públicas a partir das notas deles no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

São três explicações para esse “obstáculo” na inscrição:

💣 Hipótese nº 1: você tirou zero na redação. Neste caso, infelizmente, o jeito vai ser esperar o ano que vem para tentar de novo. Pelo regulamento do programa, nenhuma faculdade pode selecionar estudantes que não pontuaram nessa parte da prova.

🏃‍♀️ Hipótese nº 2: seu perfil ainda é de treineiro. Se você ainda não terminou o ensino médio, mas decidiu fazer o Enem só para se acostumar ao formato da prova, não conseguirá se inscrever no ensino superior. Espere mais um pouquinho, até concluir o último ano da escola.

📏 Hipótese nº 3: você não atingiu a nota mínima exigida por esse curso/faculdade. O Sisu permite que cada instituição de ensino estipule, se quiser, uma pontuação “de corte” em cada parte da prova. Por exemplo: na Universidade Federal do Amapá (Unifap), só pode se inscrever em medicina quem tiver tirado pelo menos 100 pontos em cada parte prova, com média geral acima de 500.

No exemplo abaixo, o candidato foi barrado: não conseguiu atingir 100 nem em matemática, nem em ciências da natureza, e só alcançou 340,34 na média geral.

Nessa hipótese, nem tudo está perdido! Dá para procurar outro curso que não tenha as mesmas exigências.

Notas mínimas exigidas pela Unifap

📝 Como funciona a inscrição no Sisu:

As inscrições ficarão abertas até sexta-feira da semana que vem, dia 24 de fevereiro. Veja como participar:

LOGIN: Na página do Sisu, clique em “Fazer Inscrição” e, na próxima tela, clique em “Entrar com gov.br ou fazer cadastro”.

Sisu: tela de login para fazer a inscrição

DADOS: Antes de começar, confirme os dados para o Sisu entrar em contato com você. É possível alterar esses dados a qualquer momento.

Sisu: tela de confirmação dos dados

INSCRIÇÃO: Na tela “Minha inscrição”, você pode escolher até duas opções de curso. É nesta tela que você vai acompanhar a sua inscrição ao longo de todo o processo. Para começar, é só clicar em “Fazer inscrição na 1ª opção”.

Sisu: tela para iniciar a inscrição

PESQUISA DE VAGAS: É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

Sisu tela 5

DETALHES SOBRE AS VAGAS: Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Sisu: conhecendo as vagas

MODALIDADE: Leia com atenção as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções e clique em “Escolher esta modalidade” para continuar. Fique atento às informações exigidas para comprovar as ações afirmativas no momento da matrícula, caso seja selecionado.

Sisu: leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso

CONFIRMAÇÃO: Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na ato da matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”.

Sisu: confira os dados e confirme sua inscrição

CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO: Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela “Minha inscrição” e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode mudar a suas opções durante todo o período de inscrições do Sisu.

Sisu: inscrição concluída

NOTAS DE CORTE: Em “classificação parcial”, você acompanha as notas de corte dos cursos e a sua posição na lista de concorrentes durante o período de inscrição.

Num primeiro momento, não há notas de corte, que só são disponibilizadas no segundo dia.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

A orientação é acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição. Se perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

ATENÇÃO: Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

Sisu: tela da classificação parcial

🎯 Resultados

A lista de aprovados na chamada regular será divulgada no dia 28 de fevereiro.

O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

exclusivamente na 1ª opção, caso tenha obtido nota suficiente;

em sua 2ª opção, caso a nota seja alta o bastante, e não tenha sido selecionado na 1ª opção.

Para quem conseguiu índices suficientes nas duas opções de curso, o sistema permitirá a matrícula apenas na que foi colocada como prioritária.

Lista de espera: O candidato que não conseguir uma vaga na chamada regular pode manifestar interesse para participar da lista de espera de um dos dois cursos de seu interesse. Esta etapa só acontece caso haja vagas que não forem preenchidas na 1ª chamada e estará disponível de 28 de fevereiro a 8 de março.

Cronograma do Sisu

Inscrições: de 16 a 24 de fevereiro.

Resultados: 28 de fevereiro.

Nota considerada: Enem 2022.

