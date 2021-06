noccioli-di-ciliegia:-idee-per-riutilizzarli-in-cucina-e-per-il-riciclo

Se adorate mangiare le ciliegie, vi proponiamo idee e usi creativi per i noccioli di ciliegia, in cucina e non solo.

Le ciliegie, tra i frutti simbolo dell’estate, hanno grandi benefici per l’organismo ma si possono mangiare fresche solo per pochi mesi. Se vi capita di usarle per marmellate o altre preparazioni, conservate i noccioli per riutilizzarli in cucina e per il riciclo.

Innanzitutto una precisazione: per poter utilizzare i noccioli di ciliegia, è necessario eseguire alcune semplici procedure per evitare che marciscano e si deteriorino con il tempo. Prima dell’uso vanno lavati bene e lasciati essiccare al sole per un paio di giorni, stesi in maniera uniforme. Vediamo insieme quali usi possono avere i noccioli di ciliegia.

Come (ri)utilizzare i noccioli di ciliegia in cucina

Ci sono tantissimi usi delle ciliegie in cucina, dalle ciliegie candite fino ad arrivare a favolose cheesecake, ma anche i noccioli possono essere usati per salse e bibite molto buone.

Salsa a base di noccioli di ciliegia

La prima ricetta che vi suggeriamo con i noccioli di ciliegie è una salsa d’accompagnamento.

Per prepararla lavate bene 300 g di ciliegie con bicarbonato o limone. Privatele dei noccioli e asciugateli su un telo e riponeteli in un sacchetto sterilizzato. Mettete sul fuoco per 4 minuti le ciliegie con il sacchetto di noccioli e aggiungete 60 g di zucchero. Dopo 2 minuti rimuovete i noccioli e aggiungete un bicchiere di vino liquoroso continuando la cottura per 20 minuti fino a che non si sarà addensata. La vostra salsa è pronta e potete usarla come accompagnamento per l’insalata o le carni rosse.

Bibita rinfrescante

Si può preparare anche una bibita rinfrescante e farlo è molto semplice.

Basta mettere 200 g di noccioli di ciliegia (magari quelli che ancora conservano qualche residuo di polpa) in 1 litro di acqua bollente. Una volta raffreddata l’acqua, procedete filtrandola e aggiungendo al liquido così ottenuto qualche cubetto di ghiaccio e un paio di fettine di limone.

Aceto alla ciliegia

Infine, si può realizzare un ottimo aceto da utilizzare per condire il pesce o come base per la vinaigrette. Per prepararlo vi occorre mezza tazza di noccioli di ciliegie, una tazza di aceto di vino bianco.

Lasciate macerare il tutto per 3 giorni in un barattolo di vetro con chiusura ermetica lontano da luce e calore. Trascorso il tempo indicato, filtrate il vostro aceto e utilizzatelo come preferite.

Riciclo creativo dei noccioli di ciliegia

Ma molti sapranno che sono ottimi come rimedio naturale: non è insolito infatti vederli usati per accessori alternativi e cuscini termici.

Il cuscino termico

Il cuscino con i noccioli di ciliegia è un antico rimedio casalingo antidolore: non si tratta di un presidio medico, ma è molto divertente da preparare e utile. I noccioli di ciliegia hanno infatti la capacità di assorbire il calore e di rilasciarlo una volta che sono stati riscaldati.

Prepararne uno fatto in casa è un gioco da ragazzi: una volta che i nostri noccioli di ciliegia sono puliti e asciutti, basterà inserirli in un sacchetto di tessuto naturale. Potete utilizzare il lino, il cotone o anche la canapa (così non si brucerà se lo scaldate in forno), ricordandovi di richiudere il lato aperto con una cucitura.

Il cuscino si può scaldare in forno a 100°C per 10 minuti o in microonde a meno di 600 WATT per 2 minuti. Per raffreddarlo, invece, basta riporlo in freezer per un paio d’ore.

Il cuscino caldo può dare sollievo in caso di cervicale, dolori mestruali e crampi.

può dare sollievo in caso di cervicale, dolori mestruali e crampi. Il cuscino freddo aiuta invece in caso di contusioni, punture di zanzara, febbre e per rilassare i muscoli delle gambe.

Bijoux con noccioli di ciliegia

Questi piccoli noccioli dalla forma arrotondata si prestano per le creazioni di fantasiosi bijou come collane, bracciali e orecchini di legno che si adattano alla stagione estiva, richiamando lo stile etnico.