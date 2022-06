Nocillo di Don Michele, la ricetta tradizionale. Il digestivo dell’estate che non può mai mancare

Il nocillo o nocino, è un liquore di origini napoletane, la cui preparazione inizia il giorno di S.Giovanni per essere pronto e consumato in inverno come digestivo. Oltre alle noci vedi, raccolte il giorno di San Giovanni, si aggiungono altre spezie. Ovviamente per apprezzare al massimo le qualità di questo liquore, vi consiglio di gustarlo freddo, e dopo circa due anni dalla preparazione.

Nocillo

Ingredienti:

1 Lt d’alcol puro

24 noci verdi

1 stecca di cannella

10 chiodi di garofano

15 chicchi di caffè

1noce moscata

300 gr di zucchero

150 gr d’acqua

Procedimento:

Dopo aver raccolto le noci, lavatele e asciugatele, questa operazione deve essere fatta velocemente, in modo da non lasciare inumidire le noci. Dividere le noci in quattro, sistemarle in un contenitore di vetro e ricoprirle con l’alcol, io ho usato un boccione da due litri. Mettete il boccione in un luogo asciutto e buio per 2 mesi. Trascorso questo tempo filtrate l’alcol e unite le spezie, e fatelo riposare per un altro mese. Trascorsi ulteriori due mesi filtrate nuovamente l’alcol e preparate lo sciroppo, facendo sciogliere lo zucchero nell’acqua tiepida. Fate raffreddare lo sciroppo ed unitelo all’alcol, mescolate bene. Travasate il nocillo nelle bottiglie, chiudetele, e fatele riposare minimo sei mesi prima di gustarlo, ma sicuramente a Natale non resisterete, e farete il vostro assaggio.

