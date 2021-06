NOCTAMBULE DI FLOS SELEZIONATA PER L’ADI DESIGN INDEX 2020

La collezione di lampade disegnata da Konstantin Grcic, composta da eleganti moduli in vetro soffiato, concorrerà alla 27esima edizione del Compasso D’Oro ADI

Milano, giugno 2021 – L’elegante ed eterea collezione di lampade modulari Noctambule, disegnata per Flos da Konstantin Grcic nel 2019, è stata inserita nell’esclusiva selezione di prodotti dell’ADI Design Index 2020, conquistando così un posto tra le migliori creazioni di design che concorreranno per il 27° Compasso D’Oro.

In Noctambule, la tradizione del vetro soffiato si unisce alla tecnologia LED, dando vita ad una vera e propria scultura di luce. Durante il giorno, grazie alle loro delicate trasparenze, le lampade sono quasi invisibili. Prendono vita soprattutto di notte, generando raffinate verticalità luminose da terra e da soffitto, con i moduli cilindrici in vetro soffiato interconnessi tra loro grazie a sottili anelli di luce. Gli elementi della collezione possono essere completati con teste a cupola o a cono, dando così vita a una maestosa colonna di luce in grado di personalizzare anche gli ambienti più particolari.

Continua così la fruttuosa collaborazione tra il designer Konstantin Grcic e Flos; due sono infatti le lampade che hanno ottenuto il più autorevole Premio di Design a livello mondiale: Mayday, premiata nel 2001, e OK premiata nel 2016. Sempre per l’ADI Design Index 2020 è stato selezionato, per la sezione Exhibition Design, il Design Holding Pavilion: lo stand fieristico realizzato da Calvi Brambilla. Quattromila metri di spazio espositivo progettati per le tre aziende (Flos, B&B Italia e Lous Poulsen) in tre aree distinte ma raccolte in un’unica costruzione al centro dello spazio S.Project del Salone del Mobile 2019 di Milano.

Il complesso mette in scena la narrazione comune di tre singole, forti identità che vantano storie di design straordinarie, insieme con la capacità di ricercare continuamente nuovi talenti e proporre oggetti che acquistano valore simbolico. Il tunnel interattivo all’entrata del complesso mostra quanto sia ancora vivo il legame delle tre aziende con la storia, affermando anche visivamente la stretta connessione tra gli oggetti di culto del passato e le novità progettate dai maestri contemporanei

FLOS

Fondata nel 1962 a Merano, Flos è un’azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nei settori residenziale, hospitality e commerciale. L’azienda vanta un catalogo ricco di oggetti iconici disegnati da miti della storia del design come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Antonio Citterio, Piero Lissoni, Marcel Wanders, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ronan e Erwan Bouroullec, Michael Anastassiades, Vincent Van Duysen, Nendo, Formafantasma e tanti altri.

Nei quasi sessant’anni di storia l’azienda è cresciuta significativamente, mostrando un impegno costante nella ricerca e nell’innovazione della luce, combinate ad una spiccata capacità di individuare nuovi talenti creativi. Nel novembre 2014, l’ingresso nel capitale di Flos da parte del fondo di private equity Investindustrial segna l’inizio di un ulteriore percorso di sviluppo industriale ed espansione a livello globale. Nel 2015 Flos acquisisce Ares, azienda italiana di riferimento nella produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per esterni. La divisione Flos Outdoor diviene così la quarta unità produttiva del Gruppo, a fianco dello storico settore decorativo, del settore architetturale (Flos Architectural), e di quello dei prodotti custom (Flos Bespoke). Nello stesso anno Flos conclude inoltre l’acquisizione di Lukas Lighting, azienda con sede a New York, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sofisticati apparecchi di illuminazione custom, con l’obiettivo di agevolare la crescita di Flos nel mercato del contract in Nord America.

Nel novembre 2018 Flos, insieme a B&B Italia, Louis Poulsen e Arclinea, entra a far parte di The Design Holding, un progetto nato dalla collaborazione delle società di investimento Investindustrial e The Carlyle Group, che rappresenta il più grande gruppo globale nel settore dell’interior design di alta gamma. Nel giugno 2019 Roberta Silva è nominata Amministratore Delegato di Flos, nell’ottica di sviluppo manageriale della holding. Flos è oggi in grado di offrire un universo di soluzioni pienamente integrate. Esporta in oltre 90 paesi del mondo ed ha negozi monomarca a Roma, Milano, Parigi, New York e Stoccolma. Le sue creazioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e molte di queste sono entrate a far parte delle collezioni permanenti dei principali musei d’arte e design a livello mondiale. www.flos.com

