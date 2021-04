Nodini al parmigiano aromatizzati all’origano | uno snack saporito e sfizioso

Nodini al parmigiano aromatizzati all’origano, uno snack facile e saporito perfetto per intrattenere gli ospiti, uno tira l’altro.

I nodini al parmigiano aromatizzati all’origano, sono uno sfizioso e gustoso finger food da proprie durante i vostri pranzi come snack fra una portata e l’altra, oppure per allestire i vostri buffet o antipasti, si accompagnano perfettamente a salumi o salse. La pasta brisèe è aromatizzata all’origano arricchita dal parmigiano, dorati e fragranti sono una vera prelibatezza. Che dire, sono dei favolosi stuzzichini da servire ad amici e familiari per deliziarli con qualcosa di stuzzicante e diverso. Ma non perdiamo altro tempo e vi mostro subito l’elenco degli ingredienti di questa ricetta sprint.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di riposo: 30 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per la brisèe

400 g di farina 00

100 g di parmigiano grattugiato

200 g di burro a freddo

140 ml di latte Sale q.b

Origano q.b

Per la copertura

1 spicchio di aglio

Origano tritato q.b

1 uovo

20 g di parmigiano grattugiato

Preparazione dei nodini al parmigiano aromatizzati all’origano

Per realizzare questa ricetta, cominciate con il preparare l’impasto brisèe, versando in un mixer o un frullatore la farina setacciata e il burro a freddo tagliato a pezzetti, azionate alla massima velocità, infine unite il sale e un pizzico di origano secco e continuate a mixare gli ingredienti fino a quando non otterrete un composto sabbioso. Trasferite l’impasto farinoso in una ciotola capiente e aggiungete il parmigiano grattugiato, mescolate con una forchetta in modo da amalgamare per bene gli ingredienti e unite poco per volta il latte, poi quando il composto avrà raggiunto una consistenza solida, spostatevi su una superficie da lavoro leggermente infarinata e lavorate l’impasto con le mani velocemente, fino ad ottenere un composto liscio ed elastico. Formate un panetto e avvolgetelo con pellicola alimentare e lasciate riposare in frigo per 30 minuti circa.

Trascorso il tempo di riposo, potete dedicarvi alla creazione dei nodini. Prendete l’impasto e dividetelo in piccoli filoni da 25 g l’uno lunghi circa 18 cm, create un piccolo occhiello con i lembi dell’impasto dentro il quale far passare uno dei due lembi, stringente il nodo delicatamente, proseguite in questo modo per il resto del composto, dopodiché poggiateli su una teglia foderata di carta forno e spennellate sulla superficie con un pennello per alimenti, l’uovo sbattuto con sale, aglio tritato molto finemente, prezzemolo e il formaggio grattugiato, e un ulteriore pizzico di origano.

Infornate a forno preriscaldato in modalità statica a 220 gradi per 20 minuti, fino a che la superficie non sia ben dorata, controllate sempre la cottura in quanto ogni forno é diverso e magari vi servirà minor tempo di cottura. Adesso, sfornate e lasciate intiepidire leggermente, servite e gustate questi sfiziosi e saporiti snack, finiranno in un baleno. Buon appetito.

