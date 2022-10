Noemi Bocchi e la litigata pazzesca, pugni e calci alla porta di casa. Cos’è successo

Non solo Francesco Totti, anche la sua nuova compagna è alle prese con l’ex marito in tribunale. Noemi Bocchi ha affrontato ieri a Piazzale Clodio il suo ex marito Mario Caucci, con cui è separata da molto prima che iniziasse la sua relazione con il calciatore. La donna è stata immediatamente riconosciuta e ovviamente i giornalisti l’hanno circondata per saperne di più. Ma l’udienza è stata tenuta a porte chiuse. A quanto pare il motivo che l’ha spinta a denunciare la persona con cui ha formato una famiglia risale a cinque anni fa, a una notte di folle gelosia e di grande paura.

La compagna di Francesco Totti era in casa quando Mario Caucci, patron del Tivoli, si è presentato alla sua porta arrabbiato. L’uomo era in preda alla gelosia e ha bussato ripetutamente alla porta di Noemi Bocchi, che ha avuto seriamente paura di cosa sarebbe successo se lo avesse aperto. Fortunatamente, con lei erano presenti ben cinque amici che sono arrivati ieri in Tribunale per testimoniare in suo favore. Non sappiamo quanto a lungo andrà avanti questo processo e la donna non ha voluto rivelare nulla al riguardo. Anzi, si è mostrata molto infastidita nei confronti dei giornalisti.

“Mi state tormentando, sono offesa, non vogliamo dichiarare niente”. E’ evidente che Noemi Bocchi si stia trovando faccia a faccia con le conseguenze della notorietà di quella più invasiva. Essere la nuova compagna di Francesco Totti non deve essere semplice. Soprattutto se sei stata scorta in sua compagnia prima ancora che terminasse il rapporto con sua moglie, Ilary Blasi. Questo fa di lei prima un’amante, e solo poi una compagna. E sicuramente è una delle donne su cui sono maggiormente puntati i riflettori in questo periodo, data la rilevanza mediatica ottenuta dal divorzio della coppia romana.

Anche l’ex marito di Noemi Bocchi non ha voluto dichiarare nulla, per tutelare i figli avuti da questo matrimonio. Non si può dire lo stesso di Francesco Totti, che al contrario ha deciso di andare a fare le sue dichiarazioni direttamente al Corriere della Sera. Anche lui, a breve, avrà un confronto con la sua ex moglie in Tribunale. Una cosa in comune tra l’ex campione della Roma e la sua attuale compagna, legati anche dal dover affrontare i problemi giudiziari con i rispettivi ex partner. E siamo tutti molto curiosi di scoprire il giudice in favore di chi deciderà, per il processo che tutti aspettano.

Attualmente Francesco Totti e Ilary Blasi condividono ancora la stessa villa, grande al punto di potersi ignorare completamente. Amici della ex coppia affermano che i due non si rivolgono più la parola. Anche per organizzarsi su questioni pratiche, come la gestione dei figli, si scrivono su Whatsapp. Una comunicazione telematica che evita loro di guardarsi negli occhi. Il calciatore ha fatto sapere di essere anche disposto a condividere la grande casa, ma la presentatrice vuole la sua privacy e indipendenza. Secondo le regole, spetterebbe a lei goderne. Ma l’uomo può trasferirsi dalla sua Noemi Bocchi, con cui si è mostrato liberamente adesso anche sui canali social.

