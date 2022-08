Noemi Bocchi ha avuto una storia con un ex gieffino. Lui la smaschera: ‘Non è quello che appare’

Noemi Bocchi, 34enne romana, ha due figli nati dal matrimonio con l’imprenditore Mario Cucci. I due si sono sposati nel 2011 per poi separarsi pochissimi anni dopo. Da mesi si parla di lei in quanto è la nuova fiamma di Totti. Lei è laureata in economia ed la donna con cui fu avvistato il capitano, allo stadio Olimpico, a Febbraio quando a lanciare la bomba fu Dagospia. Come ormai è ben noto, all’epoca, sia Francesco che Ilary smentirono tutto per tutelare la propria famiglia.

Ma, stando a tutte le rivelazioni delle ultime settimane, quella famosa indiscrezione del mese di febbraio era pura verità. Noemi Bocchi e Totti si frequentano da molti mesi e lui è stato paparazzato spesso sotto casa di lei. Al momento lui è a Sabaudia con i figli e lei ha fittato una casa a San Felice Circeo per trascorrere le vacanze con i due figli e per stare a pochi minuti di distanza dal suo nuovo amore.

Tra i due pare che ci sia un legame molto profondo e ben consolidato. Nelle ultime ore a parlare della donna è stato un’ex gieffino che si era innamorato perdutamente. Stiamo parlando di Tommaso Eletti, 21, concorrente del Gf vip 6 e di Temptation Island 2021 cui partecipò con la sua ex fidanzata Valentina. Anche lui vive a Roma per cui non gli è risultato difficile incontrare e conoscere Noemi Bocchi.

In un’intervista per Di Più Tv, Tommaso ha rivelato di conoscere molto bene Noemi Bocchi e di essersene innamorato. “Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. ‘Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva”. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita.” Il ragazzo è poi passato a fare degli apprezzamenti inaspettati sulla donna.

“Quello che so è che una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so. Quello che è certo, è che non è una mangiauomini, non mi sembra proprio, anzi. Per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti.” Dunque, con tali parole ha delineato più chiaramente il profilo della donna di cui non si sa ancora tantissimo se non ciò che ne deriva dalle paparazzate. Probabilmente, però, questi sono gli aspetti che hanno fatto colpo anche sul pupone. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Noemi Bocchi ha avuto una storia con un ex gieffino. Lui la smaschera: ‘Non è quello che appare’ scritto su Più Donna da Imma Bartolo.