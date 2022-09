noemi-bocchi,-la-rivelazione-di-alfonso-signorini:-“non-vede-l’ora-di-entrare-nella-casa”.

Continua, imperterrita, la saga Totti- Ilary Blasi- Noemi Bocchi, in particolare dopo l’intervista del pupone a Il corriere della sera. Un ruolo decisamente importante in tutta questa vicenda è stato quello dei paparazzi, in particolare quelli di Alfonso Signorini e del suo magazine Chi. Proprio mercoledì, infatti, sul settimanale sono uscite nuove foto che ritraggono Francesco fuori casa della Bocchi assieme alla figlia piccola, Isabel. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, anzi. E’ stato proprio grazie alle rivelazioni della bimba che Ilary ha avuto la conferma della nuova storia d’amore dell’ex marito.

Si è detto, infatti, in questi mesi, che molto spesso, già dalla scorsa primavera, Totti ha portato Isabel con sé a casa di Noemi Bocchi per farla giocare con i figli di lei. E, la stessa bimba ha rivelato alla mamma Ilary delle giornate trascorse insieme ai suoi nuovi amichetti. Ora, però, Francesco non si nasconde più, vive la sua nuova vita e la sua storia con Noemi alla luce del sole. La sua intervista a Il corriere è stata quasi liberatoria seppur abbia alzato un enorme e ulteriore polverone mediatico. Ma non solo, le sue parole potrebbero risultare quasi un autogol per lui qualora si giungesse in Tribunale con la Blasi.

Si vocifera che il clima tra i due ex coniugi non è per niente disteso né pacifico. E’ tutto, ormai, nelle mani dei loro legali e si spera, soprattutto per i bene dei figli, che la separazione consensuale vada avanti per evitare quella giudiziale. Ad intervenire su tale vicenda sono stati molti personaggi famosi o persone vicine ai coniugi. In particolare, Alfonso Signorini ha rilasciato una dichiarazione inaspettata proprio su Noemi Bocchi. Come è ben noto, il conduttore sta per riaprire le porte della casa più spiata d’Italia. Il 19 settembre sarà al timone della conduzione, per la quarta volta consecutiva, del Gf Vip.

A tal proposito ha dichiarato: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”. Di certo, non allude alla casa del Gf Vip ma a quella in cui potrebbe andare a convivere col suo Francesco. La storia tra i due è, ormai, ben consolidata tanto che nell’intervista a Il Corriere, Totti ha rivelato che è stato grazie a Noemi che è uscito da un periodo buio e non grazie alla sua ex moglie che, invece, non gli è stato abbastanza vicino.

Totti e Ilary vivono ormai separati da molti mesi e la villa in cui hanno vissuto insieme per 20 anni dovrebbe restare ai figli. Precisamente, Francesco vorrebbe alternarsi con l’ex moglie per vivere lì assieme ai figli e per far si che loro non debbano spostarsi. Non è ancora chiaro se la Blasi, in accordo col suo legale, accetti tale proposta. Di certo, entrambi dovranno avere un’ulteriore casa dove poter vivere da soli. E, sicuramente, Noemi Bocchi potrebbe e vorrebbe andare a convivere col suo compagno. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire cosa accadrà. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Noemi Bocchi, la rivelazione di Alfonso Signorini: “Non vede l’ora di entrare nella casa”. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.