Noemi Bocchi: prima di Totti il famoso cavaliere di Uomini e Donne. “L’ha lasciato per il calciatore”. Ecco chi è

Pian piano stanno fuoriuscendo tutti i retroscena della separazione tra Totti e Ilary Blasi. L’ultimo riguarda proprio la nuova fiamma del pupone, Noemi Bocchi. Quest’ultima è stata la fidanzata di un ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Proprio lui, ultimamente, in seguito a tutta la vicenda delle ultime settimane, ha rilasciato un’intervista raccontando alcuni dettagli della loro storia. Ecco di chi si tratta.

Stiamo parlando di Gianfranco Apicerni, tronista di Uomini e donne nell’edizione 2010/2011 in cui scelse Valeria Bigella. In seguito a tale esperienza ha continuato la sua carriera in televisione come postino di C’è Posta per te. Prima di sbarcare in tv, però, Gianfranco ha avuto una storia per due anni con la nuova fiamma di Totti, Noemi. In una recente intervista a DiPiù Tv ha raccontato che si è trattato di “Un amore giovanile che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”.

I due si conobbero durante il reality show “Campioni, il sogno”, nel 2004, quando Apicerni militava nella squadra di calcio del Cervia. Ha poi continuato dicendo “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. Infatti, nelle ultimamente settimane, la Bocchi è stata travolta dallo stesso vortice mediatico di Totti e Ilary. Si dice che stesse con Francesco già da molti mesi e che, addirittura, la loro frequentazione sarebbe una cosa seria tanto che lei gli avrebbe regalato un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore.

Di Noemi non si sa tantissimo se non le indiscrezioni che sta rivelando la cronaca rosa. Certo è che pochi anni dopo la storia con Apicerni, la Bocchi ha conosciuto quello che poi, nel 2011, è diventato suo marito, Mario Caucci. Il loro matrimonio è durato pochi anni ma da loro amore sono nati due figli di cui non si conoscono i nomi. La primogenita ha oggi undici anni, mentre il secondo figlio, otto. Il Caucci, invece, è un noto imprenditore romano e, da quel che si evince sul suo profilo instagram, ama molto i suoi figli e trascorrere del tempo con loro.

Quanto a Totti, come procede la vita dopo la separazione della sua Ilary? Al momento lei è a Zanzibar con i tre figli, lui a Roma. Gli utenti di instagram, sotto ad un post pubblicato da Francesco, gli chiedono di raggiungere la sua famiglia. Nessuno vuole arrendersi alla fine del loro matrimonio. Chissà che il pupone non ascolti i suoi fan e compia un gesto d’amore folle in quanto non è ancora chiaro al 100% se la sua storia con la Bocchi stia procedendo al meglio. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Noemi Bocchi: prima di Totti il famoso cavaliere di Uomini e Donne. “L’ha lasciato per il calciatore”. Ecco chi è scritto su Più Donna da Imma Bartolo.