noemi-bocchi-svela-tutto-e-mostra-la-pancia:-incinta-di-pochi-mesi.-guarda-la-foto

Continuano ad emergere dettagli sul giallo della saga Noemi Bocchi- Totti- Ilary Blasi. Siccome dall’11 luglio, giorno in cui è stato annunciata la separazione tra i due coniugi, nessuno ha mai rilasciato interviste spiegando come sono andate veramente le cose, a pensarci sono i paparazzi. Questi ultimi sono inarrestabili e, ogni giorno, fanno si che si svelano nuovi retroscena. L’ultimo, quello di pochissimi giorni fa, faceva riferimento ad una possibile gravidanza della nuova fiamma del pupone.

La bomba fu sganciata da Il corriere della sera e ad avallarne la tesi fu il portale ThePipolGossip che ha cercato di scavare a fondo l’indiscrezione .“Pochi giorni fa prima di andare in vacanza Noemi è stata vista alla clinica privata Mater Dei, a Roma. Questo non vuol dire che sia incinta anche se la struttura è tra le migliori in Italia per donne in dolce attesa che devono partorire. Magari Noemi aveva una visita di controllo legata ad altro. ”

Ebbene, stando alla paparazzata della rivista Diva e Donne pare proprio che la notizia sia fondata. Totti e Noemi Bocchi si frequentano ormai da molti mesi, molto probabilmente già dall’autunno scorso e, dunque, la foto di febbraio che li ritraeva a pochi passi di distanza allo Stadio Olimpico era assolutamente vera. Lui, di recente, è stato fotografato dai paparazzi di Chi fuori casa della donna e ora sta trascorrendo le vacanza a Sabaudia con i tre figli. Lei ha preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi minuti da Sabaudia, proprio per trascorrere alcune settimane sia con i figli, avuti dall’ex marito, sia vicino al suo Francesco.

Ilary, invece, è in vacanza in montagna, sulle Dolomiti, cercando di stare lontano da Roma e dal vortice mediatico che in queste ore è molto potente. Noemi Bocchi, infatti, non si nasconde più. E’ stata paparazzata al mare, in bikini, e si nota un pancino molto sospetto che sembra essere proprio quello di una donna incinta. (Vedi foto in basso). Se così fosse, il pupone sarebbe molto felice siccome ha sempre dichiarato di voler un quarto figlio ma l’ex moglie gliel’ha sempre negato.

Sarà l’inizio di una nuova vita per Francesco Totti? Magari la sua Noemi gli sta dando tutto ciò che Ilary, negli ultimi tempi, non gli ha dato. A partire dalle cose semplici (in molti hanno confessato che lei, ultimamente, era sempre nervosa e arrabbiata con lui) sino ad un altro figlio. Per il momento tutto tace, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. E voi che ne pensate? fatecelo sapere commentando con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

Noemi Bocchi svela tutto e mostra la pancia: Incinta di pochi mesi. Guarda la foto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.