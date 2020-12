nokia:-stanno-per-arrivare-i-nuovi-auricolari-tws

Nokia Mobile China ha appena comunicato un nuovo evento di lancio per un prodotto per lunedì 7 dicembre (domani, n.d.r). Dalle immagini trapelate sulla pagina di Weibo si intuisce che il prodotto che verrà presentato fra poche ore, altro non è che un nuovo paio di cuffie TWS aventi il nome in codice “Nokia BH-405“. Lo sappiamo che il nome non suona familiare: in realtà è lo stesso naming dei Nokia Power Earbuds Lite. Siamo sorpresi quanto voi nel vedere che non vi è un nome commerciale per questi auricolari, ma soltanto una sigla decisamente poco accattivante.

Nokia BH-405: verranno svelate domani le nuove cuffie Nokia

Ricordiamo che le Nokia Power Earbuds Lite sono state annunciate a settembre insieme al Nokia 2.4 e al Nokia 3.4. Si sono palesate da subito come una versione più economica dei Nokia Power Earbuds dello scorso 2019 e sono state commercializzate in tre varianti di colore, proprio come si evince dalle immagini condivise dalla compagnia.

Ogni auricolare delle Nokia BH-405 ha un driver in grafene da 6 mm; insieme alla custodia, pesano soltanto 48,4 grammi e si collegano tramite Bluetooth 5.0 al device di riferimento (smartphone, tablet, computer). Non manca una protezione IPX7 che garantisce un’impermeabilità e una resistenza all’acqua per 30 minuti e fino ad 1 metro di profondità.

Le cuffie Nokia BH-405 avranno un’autonomia fino a 5 ore con una singola carica, ma con la custodia di ricarica si potranno ottenere altre 30 ore. Attenzione: essendo un paio di auricolari TWS economici, non è prevista la ricarica wireless. Tuttavia, ci sarà una porta USB-C per la ricarica veloce del case. Dulcis in fundo, vi sarà il supporto per i controlli touch, quindi potrete toccare, premere a lungo o “tappare” due volte per gestire la riproduzione della musica, rispondere o rifiutare le chiamate e richiamare l’assistente vocale presente sul telefono. In confezione ci saranno tre dimensioni per i gommini. Le Nokia Power Earbuds hanno un prezzo di 60€ ma ci aspettiamo che vengano vendute ad un prezzo inferiore in Cina.