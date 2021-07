«nomad-2021»:-a-st.-moritz-torna-l’appuntamento-con-il-design

Fin dalla sua prima edizione nel 2017, NOMAD si è fatta conoscere e amare attraverso sei edizioni tra St. Moritz, Monaco e Venezia. Più che una fiera, il progetto fondato da Giorgio Pace and Nicolas Bellavance-Lecompte, si è configurato come un raffinato appuntamento dove i luoghi scelti, la loro storia e l’armonia con le mostre proposte dagli espositori incontrano il crescente interesse per il design e l’arte contemporanea tra collezionisti e istituzioni culturali.

NOMAD torna a St.Moritz dall’ 8 all’11 luglio 2021, questa volta in una rinnovata edizione estiva all’interno della maestosa e insieme familiare location della Chesa Planta, ex dimora edificata nel 1595 dalla famiglia di Salis e successivamente ampliata nel 1760, nel tempo lo storico edificio è diventato un museo dedicata all’arte dell’abitare. In tale contesto dove ancora oggi sono custoditi l’archivio culturale dell’Alta Engadina, con un fondo fotografico, libri, erbari, e oggetti artistici, NOMAD ha invitato ad esporre alcune delle migliori gallerie internazionali, che hanno risposto con progetti ad hoc, mostre dedicate a figure apicali tra design e arte nel segno di un costante dialogo tra espositori, collezionisti con un profilo attento, curioso e amante della qualità.

NOMAD St. Moritz Summer Edition 2021, Chesa Planta, Photo courtesy/ Fundaziun Planta-Samedan

Nicolas Bellavance-Lecompte, co-fondatore di NOMAD ci racconta questa edizione.

Cosa devono aspettarsi quest’anno i visitatori della fiera?

«È la prima volta che proponiamo un’edizione alpina estiva, da un lato c’era la voglia di ricominciare subito con un appuntamento, rincontrarsi e avere il piacere di vedere delle cose belle in una cornice magnifica che è St.Moritz. In più questa data alpina estiva è stata accolta anche come una sorta di “tema” da parte degli espositori: è anche un invito a ripensare l’Engadina non solo come una destinazione da vivere come meta invernale per eccellenza, ci piaceva cambiare questo immaginario».

Quindi anche questo episodio di NOMAD è anche un invito al viaggio

«Assolutamente sì; abbiamo concertato insieme all’ufficio del turismo questa nuova data e ci è sembrata buona l’idea di una boccata d’aria fresca a luglio, soprattutto per il pubblico milanese e delle altri grandi città Europee che vogliono evadere dall’afa già cominciata».

NOMAD St. Moritz Summer Edition 2021, ML FINE ART, Melotti

Questa edizione arriva anche in un momento positivo di riaperture dopo un anno difficile, come ha influenzato la fisionomia di questo appuntamento?

«Sarà un’edizione con meno partecipazione di gallerie oltreoceano perché tante hanno preferito ritirarsi all’ultimo viste le varie problematiche degli spostamenti e delle quarantene ma nonostante questo siamo felicissimi di aver lavorato ad un programma di altissimo livello con presenze internazionali ed extra-europee interessantissime. Questo capitolo di NOMAD sarà molto bilanciato tra design e arte contemporanea che quest’anno godrà di espositori di primo piano come ad esempio Clearing, Hauser & Wirth o Vito Schnabel e altre gallerie che assicureranno un’ottima proposta sul contemporaneo. A tal proposito, siamo entusiasti di ospitare la mostra NOMAD YESMAD pensata da Kenny Schachter, critico e curatore diventato figura nota anche per i suoi recenti taglienti articoli sul dibattito attorno agli NFT nell’arte. Schachter ha concepito una grande mostra coinvolgendo artisti molto interessanti provenienti da una decina di gallerie dell’Engadina».

Quali altri progetti speciali dedicati all’arte avete in serbo?

«Siamo molto fieri di presentare la mostra Wrapped Furniture and Objects: 1961-1963, del grande artista recentemente scomparso Christo, che in questa sede sarà molto affascinante presentare in una scala diversa da quelle usuali; monumentali o paesaggistiche alle quali siamo più abituati, ma alla dimensione più domestica dei mobili e quindi legata al tema del design che è l’altra anima di NOMAD. Sarà bello vederli esposti all’interno di una delle più belle stanze affrescate di Chesa Planta e che per la prima volta la fondazione Zuecca Projects con Christopher Taylor riesporranno tutti insieme per noi».

NOMAD St. Moritz Summer Edition 2021, IWAN MAKTABI, Rumi Dalle Rumi’s Dream tapestry sculpture commissioned by Iwan Maktabi

NOMAD è anche un accattivante luogo d’incontro di varie espressioni tra arte design e più in generale di lifestyle ricercato

«Per esempio in questo senso avremo anche il brand Loro Piana che lancerà un progetto speciale costruendo un ambiente con rivestimenti murali realizzati con i loro tessuti pregiati più un nuovo pezzo di design: la Palm Duet Chaise Longue disegnata dall’architetto franco-israeliano Raphael Navot. Da Beirut abbiamo un altro progetto tessile molto interessante: la galleria Iwan Maktabi porta fra le altre cose il lavoro della prima artista transgender libanese, Rumi Dalle, che ha realizzato un lavoro di ricami molto particolari, che investono lo spazio come fossero forme di vita marine».

Rispetto a quello spirito “alpino” che evocavi poco fa quali progetti ti vengono in mente che pescano in quell’immaginario?

«Ad esempio Clearing presenterà dei mobili piuttosto “magici”, panche, credenze e altri mobili scolpiti nel legno massello dal duo di autori franco-inglesi Daniel Dewar & Grégory Gicquel intitolati Mammalian Fantasies con forme zoomorfe e vegetali che saranno collocati in una sala con i pavimenti di pietra, molto in linea con questo mood alpestre… sempre il legno sarà protagonista di una selezione di esempi dell’artigianato egiziano che mostra l’attualizzazione di forme e tradizioni in termini contemporanei in particolar modo partendo da quel materiale. Mi piace pensare anche a questa contaminazione tra Europa, Medio Oriente e America Latina nelle forme del design: ad esempio la galleria Mercado Moderno di Rio de Janeiro che presenterà dei pezzi bellissimi di Ines Schertel e la Messicana UNNO con una selezione di autori contemporanei».

13_PS_NOMAD_St. Moritz Summer Edition 2021, VOLUNIA Cupboard Albini

C’è poi molto spazio per il modernariato e designer storici, in questo senso ci sono molti espositori Italiani che proporranno pezzi ricercati

«Certamente, gallerie milanesi come Luisa delle Piane e Colombari presenteranno degli esemplari eccellenti di design storico, e poi ML Fine Art, Vistamare/ Vistamare Studio di Pescara e Volumnia di Piacenza e Antonia Minoletto di Venezia. Inoltre, abbiamo il piacere di avere un importante brand come Moroso che si occuperà dell’arredamento degli spazi all’aperto dove gli ospiti saranno accolti in un sofisticato pop-up restaurant e champagne bar con lo chef stellato Paolo Casanova a curarne la programmazione: un altro buon motivo per venirci a trovare in Engadina».