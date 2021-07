A spiccare è l’accattivante blu di questo yacht, creato in collaborazione con il pluripremiato designer di yacht Tim Heywood e il team di costruttori Amels dagli stessi proprietari, una giovane coppia con sei figli. «Nomad Blue, come mi piace chiamarlo, è allo stesso tempo sorprendente e rinfrescante, uno yacht dalla presenza unica ed edificante; vistoso, ma raffinato, giovane e maturo», ha sottolineato Heywood.

Ph Richard Powers

Lo scafo blu dello yacht e la sovrastruttura grigio antracite creano una geometria ininterrotta che evidenzia il ponte e il solarium. Le caratteristiche distintive di Nomad includono un deck di 190 metri quadrati con piscina termale, sky lounge, suite completa di balcone e sei cabine che posso ospitare fino a 12 ospiti e altrettante persone dell’equipaggio. Il direttore commerciale di Amels Rutger Dolk ha aggiunto, “il proprietario voleva far risaltare la propria personalità, lo yacht doveva adattarsi perfettamente al suo gusto giovane”.

Ph Richard Powers

Per il design degli interni, il proprietario ha optato per la firma californiana Bonesteel Trout Hall. «Questo è il nostro primo yacht, ma è stato subito chiaro quale sarebbe stato l’aspetto di Nomad», ha dichiarato Heidi Bonesteel, co-fondatrice di Bonesteel Trout Hall. «Abbiamo deciso che tutti gli sfondi dovevano essere toni neutri; finiture satinate, cromie lucide e pelle. Volevamo un’atmosfera che ricordasse davvero quella di una casa. Moderno e casual, ma ricco di dettagli e trame ricercate. La nostra azienda è nota per portare il sogno dell’esperienza di vita californiana ovunque i nostri clienti si trovino nel mondo, a terra o in mare».

Ph Richard Powers

All’interno troviamo pezzi di design italiano, mobili fatti a mano e creati su misura da designer esclusivi, materiali nautici abbracciano l’illuminazione e i rivestimenti murali. La collezione d’arte è stata curata per riflettere lo spirito e la curiosità di questa giovane famiglia californiana.

«I proprietari sono molto appassionati di musica e soprattutto dei testi delle canzoni. ‘Don’t Stop Til’ You Get Enough’ di Ken Aptekar è appeso nel salone da pranzo con i testi delle canzoni di Michael Jackson. Lo stesso tema attraversa gran parte dell’importante collezione fotografica di Nomad sia di Terry O’Neill che di Rodney Smith. Infine i capolavori di Jeff Koons, Jim Lambie e Gary Lang», continua Heidi Bonesteel. «Abbiamo visto Nomad la prima volta in Olanda in cantiere ed era solo il guscio. È stato emozionante iniziare da zero con questo tipo di struttura».

Nomad trascorrerà la prima stagione estiva nel Mediterraneo prima di trasferirsi negli Stati Uniti e nei Caraibi. Dal punto di vista tecnico, sarà in grado di navigare alla velocità massima di 15,5 nodi. «Il proprietario era alla ricerca di prestazioni comprovate per l’Oceano così da godere di destinazioni in tutto il mondo», ha concluso Amels Rutger Dolk.