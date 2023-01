Nome social, reconhecimento e combate à violência: pessoas trans enfrentam desafios diários e lutam por direitos

Conheça histórias e desafios enfrentados por pessoas que mudaram gênero e hoje se sentem realizadas. Dia da Visibilidade Trans chama a atenção para o combate ao preconceito. Dia Mundial da Visibilidade Trans ajuda a combater o preconceito e a violência

Não se identificar com o gênero que nasceu é um verdadeiro dilema. O fotógrafo Gabriel Arthur Vieira Barreto sabe bem o que é se sentir um estranho dentro do seu próprio corpo, já que teve que enfrentar isso por 25 anos. Hoje com 28 anos, se sente completo por olhar no espelho e ver um homem. O único arrependimento é a demora deixar a Gabriela para trás e seguir como Gabriel.

“Me arrependo de não ter começado antes por medo do que os outros iam dizer. Me sinto hoje realizado. Lógico que ainda tem alguns procedimentos que eu quero realizar, mas me sinto bem comigo mesmo. Me olho no espelho, me enxergo”, contou.

A data em que começou a transição do corpo feminino para o masculino está marcada em sua pele, através de uma tatuagem.

O fotógrafo Gabriel Arthur Vieira Barreto começou a transição em 2019

“É um símbolo que me representa. É um símbolo que eu entendo. É uma tatuagem para mim. É uma tatuagem que marca o dia que eu pude ser quem eu sou, pude mostrar para mim mesmo que é possível ser quem eu sou. De posteriormente eu poder olhar no espelho e lembrar do dia que tudo começou”, afirmou.

Entre as vitórias desse processo, estão as mudanças nos documentos oficiais e o nome social, que vai o acompanhar pelo resto da vida.

Aceitação

A auxiliar de serviços gerais Roberta Soares viveu situações semelhantes às de Gabriel. A família deu forças para seguir em frente

“Quando eu decidi me assumir para a família, quem me surpreendeu foi minha avó. Pela idade, ela teve a cabeça muito aberta. Ela disse que todos sabiam, só faltava eu falar”, contou, explicando que isso deu forças para seguir com a transição de gênero.

Ela começou o tratamento hormonal há dois anos. Mas o novo documento saiu apenas há dois meses. Mesmo com essa demora, pra Roberta isso tem um enorme significado.

Roberta Soares demorou 2 anos para receber nome social

“Ter um documento e hoje em dia ser chamado do jeito que você se vê é ótimo. É excelente, porque o preconceito no Brasil todo mundo sabe que é grande. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então se a gente não lutar pelos direitos, principalmente pelo documento, o nome social hoje em dia é muito importante”, explicou a auxiliar.

Dia da Visibilidade Trans

Neste domingo (29) é celebrado o Dia da Visibilidade Trans. Dia para reforçar que pessoas como o Gabriel e a Roberta podem e têm o direito de definir como querem ser identificados, seja no ambiente social ou nos documentos pessoais.

Esse dia especial também tem o objetivo de combater a violência contra esse público. Tristes casos que, infelizmente já foram presenciados pela recepcionista Mirlla Souza.

“Eu e uma amiga trans trabalhávamos em uma cidade e um homem, que eu não sei quem é e até hoje não sabemos, por preconceito, descarregou uma arma, a gente estava muito perto. Foi ali o primeiro contato que eu tive com a violência. Ali eu vi a minha vida totalmente em risco”, disse.

Transfobia é crime

Os desafios enfrentados pela comunidade trans são muitos. O maior deles é o preconceito, que leva a muitos casos de violência. Considerado crime, a pessoa que se sentir ameaçada deve procurar as autoridades.

Segundo o delegado adjunto da Secretaria de Segurança Pública (SSP), José Carlos Garcia, 13 delegacias atendem grupos em vulnerabilidade. “Nas cidades onde não tem uma delegacia especializada, poderá procurar qualquer unidade da Polícia Civil, que será feita a apuração de igual forma”.

O delegado também explicou que crimes de preconceito ou injúria racial podem ser denunciados por qualquer pessoa, e não apenas pela vítima. “Qualquer um que presenciar essa atitude discriminatória também poderá comunicar o fato às autoridades”, afirmou.

Transfobia é crime com pena de prisão e multa; entenda

