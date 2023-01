Nomes de futuros diretores deverão ser sugeridos ao governo ainda nesta semana, diz Prates

Estrutura diretiva da estatal será mantida no primeiro momento, com oito diretores, mas será criada ao menos uma nova diretoria, responsável pela transição energética. Jean Paul Prates, presidente interino da Petrobras, na abertura do MIT Reap In Rio, realizado na manhã de 30 de janeiro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

O presidente interino da Petrobras Jean Paul Prates disse, nesta segunda-feira (30) que deverá apresentar ao governo, ainda nesta semana, os nomes indicados para compor todas as diretorias da companhia.

Prates conversou rapidamente com jornalistas antes da abertura do workshop mundial do Programa de Aceleração Regional do Massachusetts Institute of Technology (MIT), realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Foi a primeira agenda pública do ex-senador à frente da estatal.

Segundo Prates, nenhuma mudança na estrutura na direção da petroleira será realizada antes da nomeação dos novos diretores. Assim, serão mantidas as atuais diretorias existentes – oito, no total. Porém, ele confirmou que será criada uma nona diretoria.

“Nesse momento, nós vamos ter que ocupar os espaços que já existem. A diretoria de transição energética e outras modificações de organograma também têm que ter um processo interno”, disse.

