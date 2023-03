Non c’è posto per il compagno in sedia a rotelle: tutta la classe rinuncia alla gita scolastica

A Frigento, in provincia di Avellino, altro caso di solidarietà della classe nei confronti di un compagno con disabilità. E, come in altre circostanze già raccontate, tutti gli studenti hanno rinunciato ad andare in gita scolastica per non lasciare solo il compagno.

Vittorio Ferla