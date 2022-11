Non chiamatela Pasta al pomodoro: Fatta così diventa super cremosa, ne basta aggiungere 4 alla fine

La pasta al pomodoro è un piatto semplice e veloce, ma può diventare ancora più buono con l’aggiunta di un solo insolito ingrediente. Quando non abbiamo molto tempo per la cucina ma non vogliamo rinunciare a un bel piatto di carboidrati pensiamo subito al pomodoro. Che sia fresco, pelato o passata, è sempre in dispensa pronto a darci soddisfazione. Ma non molti sanno che si può aggiungere un altro elemento a questo primo piatto, che se messo al momento giusto da un risultato molto più cremoso. Stiamo parlando delle uova, che conferiranno al pasto anche la giusta dose di proteine.

Pasta al pomodoro cremosa, Ingredienti

pasta 320 g

pomodoro 1 kg

uova 4

scalogno 4

sale q.b.

pepe q.b.

olio 4 cucchiai

parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione

La prima cosa da preparare per la realizzazione di questa pasta al pomodoro cremosa è il condimento. In una padella antiaderente mettete a scaldare un filo d’olio. Tagliate lo scalogno finemente e mettetelo in padella. Lasciatelo qualche minuto, il tempo di imbiondire. Adesso è il momento di versare il pomodoro. Aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere per 15 minuti.

Ricordatevi di girare di tanto in tanto per non fare attaccare la salsa. Intanto che il pomodoro cuoce, potete portare a ebollizione l’acqua per la cottura della pasta. Salatela e quando bolle versate le pennette. Scolate le pennette due minuti prima del tempo di cottura previsto, tenendo da parte l’acqua di cottura. Versatele insieme al pomodoro e amalgamate il tutto a fiamma media. Spegnete il gas e in una ciotola aprite e sbattete le uova insieme a sale e pepe.

Adesso è il momento di aggiungere questo particolare ingrediente. A fuoco spento, aggiungete le uova in padella e uno o due mestoli di acqua di cottura (al bisogno) e mischiate bene, in modo che diventino un tutt’uno con gli altri ingredienti. La pasta diventerà subito cremosa. Riaccendete il fuoco, continuate a girare per un minuto. La pasta al pomodoro cremosa è pronta. Impiattate con un filo di olio e del parmigiano grattugiato.

Non chiamatela Pasta al pomodoro: Fatta così diventa super cremosa, ne basta aggiungere 4 alla fine scritto su Più Ricette da Maria.

