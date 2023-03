Le penne al pomodoro rappresentano il primo più utilizzato nella vita quotidiana di tutti noi. Sia che stiamo a casa sia che andiamo al ristorante, è tra i piatti più richiesti, non solo per i bambini ma anche per chi vuole mantenersi leggero. Nonostante possa apparire come un piatto semplice e veloce da preparare, il […]

Non chiamatela pasta al pomodoro, il trucco delle uova per farla così cremosa che impazzirete scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Rienzo