Non chiamatelo Ragù! La Pasta alla Buttera è molto più buona. L’antica ricetta maremmana: “Il segreto è mettere questo nel sugo”

No, chiamarla ragù è troppo riduttivo, questa è la Pasta alla Buttera, una cremosità golosa nata in Maremma, la terra dei butteri, da cui prende anche il nome. Gli ingredienti infatti sono molto più sostanziosi rispetto al classico ragù, ovvero salsicce di suino e di cinghiale, nonché il famoso pecorino toscano, ingredienti simbolo della Toscana. E’ un piatto che può essere servito tranquillamente per un copioso pranzo domenicale e che può essere presentato come piatto unico data la ricchezza di sapori e ingredienti.

Oltre alla carne infatti abbiamo anche le olive, la pasta, il pomodoro ed olio extravergine di oliva e per chi vuole anche i piselli. La ricetta può sembrare complessa ma in realtà è molto semplice e possono prepararla anche i cuochi inesperti. L’unica accortezza è quella di scegliere con cura gli ingredienti che siano di buona qualità. Vediamo quindi come si prepara, e scopri altre golose RICETTE DI RAGU’

Pasta alla buttera (ingredienti per 4 persone)

320 grammi di pasta (spaghetti o penne o rigatoni)

320 grammi di polpa di pomodoro

2 salsicce di maiale

2 salsicce di cinghiale

20 olive nere

2 spicchi d’aglio

1/2 cipolla

1 peperoncino

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

pecorino toscano grattugiato q.b

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra pasta alla Buttera mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla prima di gettare la pasta che andremo a cuocere rispettando i tempi di cottura riportati in confezione ( sia corta che lunga andrà comunque bene, noi per questa ricetta abbiamo scelto dei rigatoni). Fatto ciò prepariamo gli ingredienti. Quindi prendiamo la cipolla, sbucciamola, laviamola e tagliamola molto finemente.

Facciamo lo stesso anche con l’aglio. Spelliamo le salsicce e tagliamo a rondelline le olive nere privandole del nocciolo. Importante non comprate le olive in busta già denocciolate, non daranno lo stesso sapore. Mettiamo tutto da parte. Ora mettiamo sul fuoco una padella con un filo di olio extra vergine di oliva. Facciamo soffriggere sia la cipolla che l’aglio e aggiungiamo le salsicce che avremo spezzettato e il peperoncino tagliato a pezzetti. Infine versiamo anche le olive a rondelle.

Facciamo rosolare tutto a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto per qualche minuto. Infine aggiungiamo la polpa di pomodoro, continuando a girare il sugo con il mestolo di legno. Aggiustiamo di sale ma stiamo attenti a non metterne in eccesso in quanto le salsicce sono già salate. versiamo nel sugo anche qualche mestolo di acqua di cottura della pasta e continuiamo la cottura. Quando i rigatoni saranno al dente, scoliamoli e versiamoli direttamente nella padella col sugo facendo terminare la cottura in padella. Impiattiamo e spolveriamo con una bella manciata di pecorino stagionato già grattugiato. La pasta alla buttera è pronta. Buon appetito

