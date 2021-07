“Non ci posso credere..”, Anna Falchi svela a tutti la grande sorpresa: chi è il fortunato

Un bel momento per la conduttrice che sembra essere molto impegnata.

Il 3 Luglio è iniziato Uno Weekend la trasmissione televisiva condotta da Anna Falchi in coppia con Beppe Convertini. Andrà in onda su Rai 1 tutti i fine settimana.

Proprio sul rapporto con il collega la conduttrice ha affermato di sentirsi tranquilla, perché sono una coppia collaudata che ha già funzionato la scorsa estate con C’è tempo per…, andato in onda dal lunedì al venerdì.

Anna Falchi (Screenshot Instagram)

Ma le sorprese della conduttrice non finiscono qui, infatti la Falchi intervistata da Radiocorriere Tv ha rivelato un ulteriore progetto lavorativo che inizierà a breve.

Anna Falchi rivela: ” È stata una bellissima sorpresa, un sogno che si è realizzato”

La nota attrice, conduttrice ed ex modella di origini finlandesi ha riferito di aver da poco ricevuto la notizia dell’incarico come presentatrice di una celebre trasmissione televisiva.

Infatti secondo quanto riferito dalla stessa Falchi, sarà lei a condurre da Settembre, al fianco di Salvo Sottile e Umberto Broccoli, I Fatti Vostri. Entusiasta della notizia ha dichiarato:

” Non ci potevo credere, è stata una bellissima sorpresa, un sogno che si è realizzato. Quanto accaduto mi conferma che non bisogna mai mollare. Ho sperato tantissimo di diventare una delle protagoniste del daytime, fascia oraria su cui ho puntato molto in questi anni”.

Inoltre nel corso dell’intervista ha affermato che il suo rapporto con i fan e il pubblico è sempre stato molto bello e rispettoso, ha infatti proseguito affermando:

” Mi fa piacere quando mi dicono che sono sempre la stessa”.

Non ci resta che augurare ad Anna Falchi il meglio per i suoi progetti lavorativi attuali e futuri, in attesa che riparta I Fatti Vostri a Settembre.

Vi ricordiamo l’appuntamento con Uno Weekend, “il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta” come si può leggere nella presentazione della trasmissione su Raiplay, che va in onda il sabato e la Domenica dalle 8:30 alle 10:30 su Rai 1.