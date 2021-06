“Non devi mollare”: Federica Panicucci, lacrime in diretta: che è successo

La trasmissione “Mattino 5” di Canale 5 mostra un momento di grande commozione. Protagonista è proprio Federica Panicucci con la ospite speciale.

Piange in diretta Federica Panicucci, e lo fa ospitando nella sua trasmissione Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. Le sue sono lacrime di commozione, per una vicenda che la 53enne conduttrice televisiva di Cecina ha fatto sua da sempre.

Piera Maggio ospite di Federica Panicucci Foto screenshot

La Panicucci ha sempre dimostrato di avere grande sensibilità. E quando si tratta di dare la parola nella sua “Mattino 5” a chi sta soffrendo, è portata a solidarizzare al massimo con quest’ultimi.

Nel caso che risale a martedì 22 giugno 2021 è toccato a Piera Maggio ricevere il sostegno di Federica Panicucci. Le indagini vanno avanti dopo che la Procura di Marsala ha riaperto il caso, circa due mesi fa.

Ma l’inchiesta ha subito troppi rallentamenti e troppi momenti di incertezza nel corso dei quasi 17 anni durante i quali Denise Pipitone non è mai spuntata fuori. Non si sa neppure se sia ancora viva.

A piangere però è pure Piera Maggio, che smentisce la nomea di donna inossidabile ricevuta sui media da alcuni. Lei è una persona che soffre terribilmente, e stavolta cede in un pianto liberatorio.

La mamma di Denise si è scontrata con “Quarto Grado”

Proprio in quel momento la Panicucci le porta tutto il proprio conforto. E le fa coraggio:

Sei una mamma a cui è stata tolta una figlia Piera. E’ molto difficile, ma Denise va cercata

Se Piera ha deciso poi di presenziare in diretta a “Mattino 5”, c’è un motivo. Lei ha voluto esserci per ringraziare Federica Panicucci e la redazione della sua trasmissione per la delicatezza con la quale hanno sempre parlato di sua figlia.

Esattamente l’opposto di quanto accaduto con “Quarto Grado”, il programma di inchieste di Rete 4 che ha fatto arrabbiare molto Piera Maggio.

Un opinionista della trasmissione di Rete 4, il giornalista Piero Abbate, a detta della donna l’avrebbe fatta passare per una frivola, giustificando l’astio nei suoi confronti da parte di Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona.