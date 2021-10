“Non è la Rai”, Laura Colucci fa delle rivelazioni pesanti: “Non era una favola” e poi il programma “Le Iene” scopre che …

Qualche tempo fa, Laura Colucci ex ragazza di Non è la Rai aveva fatto delle dichiarazioni che avevano meso in cattiva luce il programma a cui aveva partecipato da ragazzina e anche Gianni Boncompagni. Tra le ragazze di Non è la Rai c’è chi l’ha appoggiata e chi, al contrario, ha detto che non era affatto vero ciò che la Colucci aveva dichiarato.

Laura Colucci fa delle dichiarazioni scomode su Non è la Rai

Laura Colucci, che negli anni 90, insieme a tante altre ragazze che poi negli anni sono diventate più o meno famose aveva preso parte al programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, ha fatto delle dichiarazioni sul programma dicendo che non era la favola che tutto credevano.

”Non è la Rai”, che all’epoca fu un fenomeno televisivo, è stato messo in cattiva luce dalla Colucci che ha dichiarato: “Non era una favola. C’erano delle situazioni vomitevoli. Serate brave alle quali partecipava Gianni Boncompagni e molte soubrette che poi prendevano parte allo show”.

Le Iene la incastra e rivela che non paga l’affitto da molti anni

Durante la puntata di ieri de Le Iene, Laura Colucci che pensava di essere stata invitata in trasmissione per parlare di Non è la Rai, si è trovata di fronte la padrona della casa per la quale non ha pagato il fitto tanto da avere accumulato un debito di 20.000.,00 euro.

Laura Colucci, senza sapere cosa la aspettava, ha iniziato a raccontare la sua vita: “Lavoro nel campo delle assicurazioni, è difficile portarsi a casa la pagnotta ma per fortuna ci riesco. Ho anche creato un brand e produco mascherine, ma non solo… Mi sono dovuta reinventare svariate volte ma adesso sono felice, con tutte le difficoltà del momento”.

Poi, quando le è stato detto che non pagava l’affitto, lei ha risposto: “A settembre 2019 ho preso una casa in affitto ma sono una famiglia di pazzi, non mi hanno sistemato il giardino, non mi hanno aggiustato la caldaia, ho dovuto fare la copertura di cartongesso poiché la proprietaria mi batteva con la scopa sulle pareti confinanti”. E ancora: “Ogni cosa rotta che chiedevo mi fosse aggiustata mi accollavano a me le spese, io ho pagato l’affitto fino a febbraio”.

Ma poi nel suo racconto a difesa della morosità si è contradetta numerose volte e, alla fine, si è messa al volante della sua auto ed è scappata via.