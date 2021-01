Non è l’Arena, anticipazioni 17 gennaio: Massimo Giletti intervista Matteo Renzi

Ritorna questa sera, domenica 17 gennaio, su La7, il talk condotto da Massimo Giletti, Non è l’Arena. Ecco tutte le anticipazioni.

L’intervista a Matteo Renzi

Questa sera, domenica 17 gennaio, dalle ore 21.00 circa su La7, torna l’attesissimo appuntamento con Non è l’Arena, condotto dal giornalista Massimo Giletti. Ecco anticipazioni ed ospiti della nuova puntata. Si parte chiaramente dalla crisi di Governo e dallo strappo di Italia Viva avvenuto in settimana. Quale sarà il futuro dell’Esecutivo guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Per rispondere a questa domanda, Giletti, intervista il leader di IV ed ex Premier Matteo Renzi. Un’intervista che, in queste ore, potrebbe dire molto sul piano politico. Ad affiancare Giletti, il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti.

Ci saranno ulteriori servizi sui movimenti in Camera e Senato, dove il Governo è alla ricerca dei cosiddetti responsabili in vista del voto sulla fiducia di lunedì e martedì prossimo. Si continuerà a seguire la crisi delle categorie produttive e si darà voce ai ristoratori che, in questo weekend, sfidando il DPCM, hanno aperto i loro locali. In studio, l’Europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti e il Senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno. E ancora il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto e lo scrittore Jacopo Fo.

Il caso Genovese

In seguito Non è l’Arena mostrerà un servizio, realizzato in Sicilia, in cui si parlerà dei cosiddetti furbetti del vaccino. In studio Ruggero Razza, Assessore alla Salute della Regione siciliana. Seguirà un’altra attesa intervista, quella del padrone di casa Massimo Giletti allo scrittore e alpinista Mauro Corona. Si cercherà di fare chiarezza circa l’esclusione dello scrittore dal programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Ospiti in studio l’ex Ministro Nunzia De Girolamo.

Infine si ritornerà a parlare del Caso Genovese. Si manderà in onda la versione dell’imprenditore, accusato di stupro, rilasciata agli investigatori. In studio ci saranno Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli e Nunzia De Girolamo. E ancora Luca Telese, Ivano Chiesa, Elisa Rivoira e Giulia Napolitano.

