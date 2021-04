Non è l’Arena, Massimo Giletti dopo il malore in diretta, scrive un post sui social …

o scorso 18 aprile, ovvero la scorsa domenica, è andata in onda la nuova puntata di Non è l’arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Ad un certo punto il conduttore sembra abbia accusato un malore proprio durante la diretta ed è apparso piuttosto sudato ed affaticato e non ha nascosto ai suoi telespettatori di non sentirsi affatto bene. Ad un certo punto infatti, il conduttore avrebbe ammesso di stare parecchio male e rivolgendosi ai suoi ospiti in studio sembra aver detto che sperava di arrivare quantomeno alle 22. Ma cosa è accaduto e di che malore si è trattato?

Non è l’Arena, Massimo Giletti il malore in diretta tv

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Massimo Giletti ovvero il noto conduttore nel corso della diretta di Non è l’arena dello scorso 18 Aprile, è apparso piuttosto giù di tono. In realtà sembrerebbe che il conduttore abbia avuto un vero e proprio malore ed è stato lo stesso a confessarlo ai suoi ospiti in studio ed anche ai telespettatori a casa. “Vediamo se riesco ad arrivare almeno fino alle 22.00“. Questo quanto esclamato da Massimo Giletti, il quale è riuscito a mandare avanti un’intera puntata seppur con diversi interruzioni e tanti stacchi di pubblicità. Dopo qualche ora, sembra che un fan club dello stesso Massimo Giletti, ha pubblicato un post che di fatto ha parlato di quanto accaduto in puntata.

Il post della fanclub di Massimo, dopo la puntata

“Questa diretta non facile finisce qui. Grazie a tutti per l’attenzione e la partecipazione. Appuntamento a domenica prossima”. Questo quanto scritto dalla pagina fanclub, nel post che riporta anche la fotografia dello stesso Massimo Giletti. Non si sa effettivamente che cosa sia accaduto e di che tipo di malore si sia trattato.

Nel 2018 il conduttore aveva avuto già un altro malore in diretta tv

Ricordiamo come nel 2018 già Massimo aveva avuto un malore in diretta tv e pare che anche in quell’occasione fosse riuscito a concludere la puntata senza troppi problemi. In studio nel corso dell’ultima puntata anche Francesco Zambon, ovvero l’ex funzionario dell’organizzazione Mondiale della sanità e autore del dossier realizzato sull’incapacità italiana di gestire la pandemia. La puntata del 18 aprile è stata molto interessante, nel corso della quale si è trattato un tema piuttosto scottante che vede Ranieri Guerra indagato. Si cerca di fare luce comunque su quanto accaduto ed anche sul ruolo che Roberto Speranza, il Ministro ha potuto avere in questa vicenda.