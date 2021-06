Massimo Giletti nel suo salotto di Non è l’Arena ha avuto ospite, ancora una volta il produttore Alberto Tarallo coinvolto in prima persona nel caso Ares Gate che ha ottenuto l’attenzione dell’opinione pubblica in seguito alle dichiarazioni rese all’interno della casa del Gfvip da Adua del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori, ex protagonisti di fiction prodotte dall’Ares, hanno insinuato che intorno alla casa di produzione ci fossero manipolazioni al limite dell’occulto.

Alberto Tarallo: “Questa ragazza ha tanti problemi…”

Morra e la Del Vesco hanno parlato di Lucifero e hanno attivato con le loro affermazioni la curiosità degli organi giudiziari intenti a chiarire se Losito si sia suicidato o sia stato istigato a togliersi la vita. Coinvolto in prima persona Tarallo che era anche il compagno di Losito, un amore il loro vero che durava da più di 20 anni. Giletti ha cercato di far chiarezza su tutta la situazione, ha dato la parola al produttore che ha letto le lettere lasciategli dall’ex compagno, messaggi a conferma di quanto fossero uniti.

Tarallo ha poi avuto parole d’affetto nei confronti di Adua, ma soprattutto spera che l’ex gieffina racconti come stanno veramente le cose: “Poi, vedere in televisione una persona cui hai dato solo amore dire quelle cose… Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto per lei, lei ne beneficiava.” Il produttore in modo sibillino ha rivelato anche che dietro alle parole di Adua c’è soprattutto una storia di soldi.

Adua del Vesco: “State lontani da chi vi snatura”

Prima d’ascoltare le dichiarazioni di Tarallo Adua del Vesco ha pubblicato una storia dove afferma quanto è felice delle scelte che ha fatto oggi. Ha condiviso un’immagine di lei bellissima in cui non si riconosce, un modo indiretto per rispondere alla questione discussa a Non è l’Arena.

Adua non ricorda il periodo della foto in modo felice, è stato un momento della sua vita complesso dove la sua natura è stata manipolata per questo non lo rimpiange. I bellissimi occhi dell’ex gieffina apprezzati nello scatto ricordano a Rosalinda come non vuole più essere. Intanto la rete si è schierata dalla parte della Cannavò con l’#iostoconrosalinda che in poche ore è diventato di tendenza.